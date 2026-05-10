Giorgia Meloni, le parole toccanti: "Il dono più grande, la sfida più profonda"

Oggi, domenica 10 maggio, è la Festa della Mamma. Ricorrenza per la quale Giorgia Meloni ha voluto spendersi in un messaggio sui social rivolto a tutte le madri. La presidente del Consiglio ha affidato a un lungo post una riflessione sulla maternità, definita al tempo stesso un dono e una prova intensa, capace di trasformare profondamente la vita di una donna.

"Essere mamma è il dono più grande e, insieme, la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità ti cambia dentro: cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ti rende più forte e più fragile allo stesso tempo. Ti insegna ogni giorno cosa significhi amare davvero, senza misura, senza condizioni", ha scritto la premier.

Nel suo intervento, Meloni ha poi posto l'accento sulle difficoltà quotidiane affrontate dalle madri, sottolineando il valore dei sacrifici e della dedizione che spesso si consumano lontano dai riflettori. Un pensiero rivolto a chi, ogni giorno, riesce a conciliare impegni, paure e responsabilità familiari.

"Essere mamma vuol dire esserci sempre, anche quando si è stanche. Vuol dire mettere amore nei piccoli gesti, affrontare paure e sacrifici con coraggio, trovare forza anche quando sembra di non averne più. Oggi voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le mamme: a quelle che corrono tutto il giorno senza fermarsi mai, a quelle che custodiscono silenziosamente ogni preoccupazione, a quelle che donano cura, presenza e amore anche nei dettagli più invisibili", ha aggiunto.

Infine, le conclusioni e gli auguri: "Buona Festa della Mamma a tutte voi. Per tutto quello che siete. Per tutto quello che fate. Per l'amore immenso che ogni giorno regalate al mondo".