Alessandro Giuli, faccia a faccia con Meloni a Chigi dopo il caos della vigilia: cosa filtra

Un incontro a Palazzo Chigi, un faccia a faccia chiesto e ottenuto da Alessandro Giuli con Giorgia Meloni dopo i fatti della vigilia, il licenziamento di parte dello staff da parte del ministro della Cultura. Al centro del colloquio, la necessità di chiarire il clima politico in seguito alle indiscrezioni e alle ricostruzioni circolate nelle ultime ore, che davano conto di tensioni e divergenze interne alla maggioranza e nei rapporti tra il ministro e la presidente del Consiglio.

Secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, Giuli "ha chiesto e ottenuto" l'incontro "al fine di confermare e ribadire la piena sintonia all’interno dell’azione di Governo". Le stesse fonti sottolineano come nelle ultime settimane si siano moltiplicate "voci e ricostruzioni giornalistiche volte a mettere in discussione la credibilità dell’operato dell’Esecutivo, facendo leva su presunte divergenze di opinione" tra il titolare della Cultura, Meloni e altri esponenti della maggioranza. Ricostruzioni definite però "prive di fondamento".

Nel corso del confronto, viene spiegato, il premier ha ribadito "la piena volontà di sostenere l’azione di un ministero centrale per l’Italia". Da Palazzo Chigi si evidenzia inoltre come sia emersa "anche sul piano formale, la solidità di un rapporto cordiale e proficuo tra il capo del Governo e il ministro Giuli", mentre le polemiche delle ultime settimane vengono ricondotte "alla normale dialettica politica, in un contesto reso particolarmente complesso dall’attuale scenario internazionale".

Giuli, sempre secondo la ricostruzione offerta da fonti governative, avrebbe espresso "la propria gratitudine nei confronti della presidente del Consiglio", confermando "il suo totale sostegno al programma della coalizione di Governo".

Durante il vertice sono stati affrontati anche i principali dossier seguiti dal ministero della Cultura. In particolare, si legge ancora nella nota, sono stati analizzati "i principali dossier di competenza di un dicastero strategico per il Paese", insieme agli "sviluppi del contesto nazionale e internazionale che incidono sul settore di riferimento". Il ministro ha poi illustrato a Meloni le attività già avviate e la programmazione in corso per i prossimi mesi.