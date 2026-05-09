Palermo, "mi ha fatto delle avances sessuali". E lo ammazza con un colpo in testa

Un omicidio ha sconvolto nella notte il Villaggio Santa Rosalia a Palermo. In un appartamento di via Buonpensiero, un uomo di 68 anni è stato ucciso a seguito di una violenta aggressione. A confessare il delitto è stato un sedicenne, che si è autonomamente consegnato agli agenti della Polizia, visibilmente sotto choc.Il ragazzo ha raccontato di aver reagito in modo estremo a delle avance sessuali non gradite da parte della vittima, colpendolo mortalmente alla testa.

Ha giustificato il gesto come un atto di difesa. La vittima era un vicino di casa del minorenne. Secondo quanto emerso finora, i due si conoscevano perché abitavano nello stesso stabile.Gli investigatori della Squadra Mobile di Palermo stanno ora lavorando per verificare la versione fornita dal sedicenne e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Particolare attenzione viene posta sulla attendibilità del racconto del ragazzo e sulle effettive circostanze che hanno portato alla colluttazione e al colpo fatale.

L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice della Procura dei Minori, Claudia Caramanna. Al momento il sedicenne si trova sotto la tutela delle autorità minorili.Si tratta di un caso delicato, sia per l’età del presunto autore del gesto sia per la natura delle motivazioni addotte (presunte avances sessuali respinte). Le indagini proseguono con l’acquisizione di eventuali prove, testimonianze e rilievi tecnici nell’appartamento per chiarire se si sia trattato di legittima difesa o di un’aggressione con esito mortale.