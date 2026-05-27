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Venezia, Pina Picierno asfalta Elly Schlein: "Siete tornati sulla terra?"

mercoledì 27 maggio 2026
Venezia, Pina Picierno asfalta Elly Schlein: "Siete tornati sulla terra?"

2' di lettura

Le elezioni comunali riportano sulla terra chi, dopo il referendum, aveva già preso il volo immaginando scenari trionfali con vista su palazzo Chigi. A lanciare il monito è Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, che interviene su X con un’analisi lucida e pragmatica sui risultati delle amministrative. "Così come il referendum non era una elezione politica, e chi ha pensato che fosse l'alba del sol dell'avvenire ha completamente sbagliato analisi, così le amministrative non sono elezioni politiche. I risultati però forse ci aiutano a riportare sulla terra chi aveva già preso il volo costruendo letture nazionali fondate più sulle suggestioni che sulla realtà. I flussi elettorali raccontano che gli elettori premiano candidati credibili, radicati nei territori, capaci di amministrare e di parlare ai problemi concreti".

La Picierno sottolinea che gli elettori premiano soprattutto la concretezza e la credibilità locale, non le narrazioni nazionali costruite a tavolino. Secondo la vicepresidente del Parlamento UE, non si può trasformare ogni consultazione in uno scontro simbolico nazionale.

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"Un'alternativa seria non si costruisce sulla polarizzazione permanente, né sull'illusione che basti trasformare ogni voto in uno scontro simbolico nazionale. Le coalizioni tengono se hanno una base programmatica solida, cultura di governo, pragmatismo e classi dirigenti credibili. Non sulle immaginazioni collettive alimentate per qualche settimana nei talk show e sui social. Macchine straordinarie per produrre euforia, rafforzare la bolla e trasmettere quella sensazione di invincibilità che crea spesso un conformismo letale per la dialettica democratica". Un richiamo netto alla realtà: le vittorie si costruiscono sui territori con persone competenti, non con l’eccitazione effimera dei social e dei talk show. Schlein l'ha capito?

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