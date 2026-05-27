Venezia, Pina Picierno asfalta Elly Schlein: "Siete tornati sulla terra?"

Le elezioni comunali riportano sulla terra chi, dopo il referendum, aveva già preso il volo immaginando scenari trionfali con vista su palazzo Chigi. A lanciare il monito è Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, che interviene su X con un’analisi lucida e pragmatica sui risultati delle amministrative. "Così come il referendum non era una elezione politica, e chi ha pensato che fosse l'alba del sol dell'avvenire ha completamente sbagliato analisi, così le amministrative non sono elezioni politiche. I risultati però forse ci aiutano a riportare sulla terra chi aveva già preso il volo costruendo letture nazionali fondate più sulle suggestioni che sulla realtà. I flussi elettorali raccontano che gli elettori premiano candidati credibili, radicati nei territori, capaci di amministrare e di parlare ai problemi concreti".

La Picierno sottolinea che gli elettori premiano soprattutto la concretezza e la credibilità locale, non le narrazioni nazionali costruite a tavolino. Secondo la vicepresidente del Parlamento UE, non si può trasformare ogni consultazione in uno scontro simbolico nazionale.