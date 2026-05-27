Venezia, Youtrend: Venturini sbanca tra gli elettori M5s, l'analisi dei flussi

Giuseppe Conte mi ha aiutato a vincere "più di tutti, perché secondo me è stato il peggior premier degli ultimi anni". Lo ha detto come battuta Simone Venturini, eppure sembra che proprio i voti dei Cinque Stelle siano stati decisivi per la vittoria del neoeletto sindaco di Venezia. Lo dice l'Ansa riportando i numeri di Youtrend, le cui elaborazioni confermerebbero che "metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee 2024 ha votato il candidato del centrodestra Simone Venturini alle amministrative, e questo è stato decisivo per la sua vittoria al primo turno visto che ha superato di poco la soglia della maggioranza assoluta dei voti validi. Venturini ha anche convinto più astenuti delle europee (21%) rispetto a Martella (5%)".

L’istituto, attraverso un post su X, presenta così i dati: "Flussi elettorali a Venezia: metà degli elettori M5S delle europee 2024 ha votato Venturini a queste elezioni comunali, e questo è stato decisivo per la sua vittoria al 1° turno visto che ha superato di poco la soglia della maggioranza assoluta dei voti validi".