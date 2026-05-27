L'illusione Pd di poter conquistare il voto migrante

Eppur non si muove. Con grande frustrazione del Pd, le grandi campagne democratiche sull’immigrazione continuano a non spostare voti verso sinistra. O comunque i numeri sono del tutto insignificanti. La dimostrazione: anche l’ultima tornata alle comunali, come ben documentato dal servizio di Massimo Sanvito a pagina tre, ha visto i tanti candidati musulmani rimanere del tutto al palo, poche preferenze, neanche un eletto. Il tutto dopo che, soprattutto a Venezia, il partito di Elly Schlein aveva mostrato di puntare sulla questione, animando anche alcune polemiche: quella sui volantini scritti in bengalese e quella sui video registrati nelle scuole di italiano per stranieri, dove i candidati Dem sono andati a spiegare a signore velate come si segna “Pd” su una scheda elettorale, «perché è il nostro partito».

Speravano di mobilitare la base di “nuovi italiani”, non è successo niente di tutto ciò. E non è una gran sorpresa. Esistono analisi effettuate a livello continentale: gli immigrati non ritengono affatto che un approccio più “aperto” sull’immigrazione rappresenti una motivazione di voto per questo o quel partito. Il che appare anche ovvio: perché mai un immigrato regolare dovrebbe essere favorevole agli sbarchi? Perché mai riempire le periferie di clandestini dovrebbe rappresentare un vantaggio per chi ci vive? Per di più la partecipazione alla vita politica in queste comunità è molto bassa, almeno per quanto riguarda le urne. Basta vedere le candidature: in Lombardia alcune nazionalità (per esempio pakistani e indiani) hanno espresso hanno un buon numero di rappresentanti, mentre ad altre (romeni, albanesi, cinesi o marocchini, che sono, per altro, le etnie più consistenti in termini numerici) la questione sembra interessare poco o nulla. Hanno più propensione a partecipare a manifestazioni che a votare. Peraltro, le comunità di migranti sono molto diverse tra loro e non tutte necessariamente “rosse”: l’esempio classico è quello di chi arriva dall’est Europa.