Roberto Vannacci, il generale spariglia a Milano: "Chi sarà il mio candidato"

Una giornata di dichiarazioni per il generale Roberto Vannacci, tra un comizio a Milazzo e un'intervista concessa a Milano Quotidiano. Il leader di Futuro Nazionale parla di ipotetiche alleanze con il centrodestra, rilancia il suo impegno politico in Sicilia e annuncia grandi novità nella corsa a sindaco di Milano. Dunque, sempre al centro il concetto di "remigrazione". Dal palco siciliano, Vannacci ha affrontato il tema delle possibili intese politiche in vista delle prossime politiche. Nessuna chiusura pregiudiziale, ma una condizione ritenuta imprescindibile: la tutela dei principi fondanti del suo movimento. "Vedremo se sarà il caso di stringere alleanze prima delle elezioni", ha affermato, ribadendo però che idee e valori non possono essere oggetto di trattativa o adattati a convenienze del momento. Per certo, su Vannacci la chiusura di Forza Italia, ad ora, è netta. Così come dalle parti della Lega, dopo il "tradimento", il suo nome non è certo ben visto.

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Lo sguardo è già rivolto alle Regionali siciliane del 2027. Futuro Nazionale, assicura il fondatore, sarà presente con una sua squadra e una proposta. Anche in questo caso, il possibile dialogo con il centrodestra dipenderà dalla compatibilità con quelle che Vannacci definisce le sue "linee rosse". Poi il fronte meneghino. In un'intervista a Milano Quotidiano, Vannacci ha annunciato che Futuro Nazionale sarà della partita alle prossime Comunali del capoluogo lombardo, presentando una lista e soprattutto un candidato sindaco definito "autorevole". La priorità indicata è quella della sicurezza urbana, tema che il leader del movimento considera centrale per il futuro della città. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere Milano più vivibile e rispondere alle richieste di una parte dell'elettorato che, secondo Vannacci, non si sente rappresentata dalle amministrazioni degli ultimi anni.

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