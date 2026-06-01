Sondaggio Swg: FdI cresce, il Pd crolla, exploit-Vannacci. Le "sentenze" da Mentana

Come ogni lunedì è tempo di sondaggi. Anzi, del sondaggio firmato Swg e proposto da Enrico Mentana al suo TgLa7. Se si andasse al voto oggi, lunedì 1 giugno, come andrebbe a finire? Prima forza, e per distacco, sempre FdI, che sale dello 0,1% al 28,2% rispetto alla rilevazione del 25 maggio. Perde invece terreno il Pd, in calo dello 0,2% al 22,3 per cento. Al contrario, il M5s sale di 0,3 punti al 13% tondo tondo.

Tra le altre forze di maggioranza, lieve flessione sia per Forza Italia sia per la Lega, entrambi i partiti perdono lo 0,2% e rispettivamente si assestano al 7,2% e al 5,8 per cento.