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Ignazio La Russa irride Carlo Calenda: "Busto al Senato? Forse intendeva Lotito..."

martedì 2 giugno 2026
Ignazio La Russa irride Carlo Calenda: "Busto al Senato? Forse intendeva Lotito..."

2' di lettura

Carlo Calenda lo provoca, Ignazio La Russa replica e lo infilza, mettendo in luce uno sfondone storico in cui è incappato il leader di Azione. Lo scontro, a distanza e con toni più ironici che politici, verte attorno a uno dei busti custoditi dal presidente del Senato nel suo ufficio di Palazzo Madama. Durante la presentazione di un libro a Padova, Calenda aveva raccontato l'episodio, sostenendo che La Russa gli avesse indicato una scultura come raffigurazione dell'imperatore Augusto. La correzione del leader di Azione era stata secca: "Era Tito".

Ora, ecco la risposta. La Russa ha infatti pubblicato un video girato nel proprio ufficio, il registro è certo quello del sarcasmo, a cui però aggiunge una dettagliata ricostruzione storica. Dopo aver consultato studiosi ed esperti, il presidente del Senato ha spiegato che quanto sostenuto da Calenda non regge all'analisi iconografica.

La ragione è semplice: Tito viene tradizionalmente rappresentato con una folta chioma, mentre il personaggio raffigurato nel busto è completamente calvo. Un elemento che, secondo le verifiche svolte, escluderebbe proprio l'imperatore citato dal leader di Azione. Le analisi raccolte da La Russa conducono verso altre ipotesi. Alcuni degli esperti interpellati propenderebbero per Augusto, altri per Traiano. Esiste poi una terza interpretazione: lo scultore Giuffrè potrebbe non aver voluto riprodurre alcun personaggio storico preciso, scegliendo invece una figura ideale ispirata all'immaginario dell'imperatore romano.

Quale che sia la risposta corretta, di certo c'è che il busto non sarebbe quello di Tito. Ne segue l'affondo conclusivo del presidente del Senato, che nel video si rivolge direttamente a Calenda: "Mi spiace, ti sei sbagliato. A meno che tu non abbia voluto intravedere una somiglianza tra questo busto e non l’imperatore Tito, ma Lotito. Potrebbe essere", conclude tagliente La Russa.

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