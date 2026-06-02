Ilaria Salis vuole abolire la parata? Donzelli: "Coerente con la sua storia"

"In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico", scrive sui social l'ex insegnante.

In un 2 giugno filato via senza particolari polemiche politiche, brilla la provocazione di Ilaria Salis . L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra , paladina anti-fascista in Italia e a Bruxelles, ha pensato bene di lanciare una proposta per celebrare a modo sua la Festa della Repubblica .

Nessuno, fortunatamente e almeno per il momento, ha abboccato alla sua ideona. Forse perché le immagini provenienti dai Fori imperiali, con i militari in rassegna davanti alle più alte cariche dello Stato, e il bagno di folla tributato a Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni e agli uomini in Divisa, sono un messaggio piuttosto chiaro.

Poche ore prima, su Instagram, Salis aveva usato toni più morbidi. "C'erano i monarchici: per loro la fonte del potere era la dinastia, il Re. C'erano i repubblichini: per loro la fonte del potere era il partito fascista, il Duce. E poi c'erano i repubblicani, che sostenevano un'idea più radicale e limpida: che la sola fonte di ogni potere legittimo fosse la libera volontà di donne e uomini uguali in dignità e diritti", scrive l'eurodeputata.