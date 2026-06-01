Sondaggio Youtrend: Pci primo partito, poi Dc, botto-Msi. Prima Repubblica, se si votasse oggi...

Aveva ragione Silvio Berlusconi: i comunisti esistono e resistono. E sono pure tanti. A confermarlo un sondaggio realizzato da Youtrend per Sky TG24: "Se oggi ci fossero ancora i partiti della Prima Repubblica il Partito Comunista sarebbe il più votato dagli italiani". Nello specifico, il 25,4% degli italiani intervistati ha dato la sua preferenza per quello che è stato il partito guidato da Enrico Berlinguer. Subito sotto c'è la Democrazia Cristiana, che vanta il 20,1%. A seguire il Movimento sociale italiano, che registra il 14,3% delle preferenze.

Fuori dal podio ci sono il Partito Socialista Italiano, che ha ottenuto l'11,9% dei voti degli italiani. Subito dopo troviamo il Partito Liberale Italiano, con il 9,5%. E, ancora, il Partito Radicale che vanta il 6,6%. Fanalini di coda: il Partito Repubblicano Italiano (con il 5,4%), il Partito Socialista Democratico italiano (con il 3,8%) e, infine, la Democrazia Proletaria, con il 3%.

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In calce al sondaggio pubblicato sui social, molti utenti hanno commentato con stupore l'esito della rilevazione: "25% degli italiani sogna il PCI. Non la sinistra attuale: il PCI. Questo non è nostalgia. È una diagnosi. Nessun partito oggi rappresenta chi lavora, chi produce, chi subisce. Il vuoto non è demografico: è politico. C'è nessuno?", "Quindi il pentapartito starebbe a più del 55% con PCI all’opposizione quasi inutile. Non cambia niente in questo paese", "Ma il PCI del 2026 avrebbe i voti dei grillini o di chi si è stufato della destra? 25,4% è tanto, ma senza i 35,1% di indecisi la Prima Repubblica sarebbe una Seconda Repubblica con un abito vintage".