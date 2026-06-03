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Giuseppe Conte per il doppio colpo di Meloni in Europa: "Briciole"

mercoledì 3 giugno 2026
Giuseppe Conte per il doppio colpo di Meloni in Europa: "Briciole"

1' di lettura

Mentre l’Italia cresce nonostante le difficoltà internazionali, Giuseppe Conte continua a recitare il copione del professorino indignato. Ieri a Chieti, a margine del solito evento elettorale, l’ex premier pentastellato non ha perso occasione per attaccare il governo Meloni. "L’Ocse certifica che l’Italia sarà ultima per crescita del Pil nel 2027. Boccia il governo Meloni per la qualità del lavoro, per i salari, per la sanità. E il governo cosa ottiene da Bruxelles? Un po’ di briciole di flessibilità per investire nelle rinnovabili, quella transizione ecologica che mezzo governo ha sempre contrastato". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle. E ha aggiunto: "Questo governo è un fallimento su tutto, ovunque si muova".

Parole pesanti, pronunciate da chi ha guidato due governi tra i più disastrosi della storia repubblicana, fatti di bonus a pioggia, superbonus miliardario che ha gonfiato il debito pubblico e una gestione pandemica fallimentare.

Sul futuro del campo largo, Conte si è mostrato ancora una volta evasivo: "Il tema come ho già detto più volte adesso è il tempo del programma condiviso, di definirlo, metterlo a punto, stiamo lavorando ciascuna forza politica per cercare di portare al tavolo proposte poi che diventeranno unitarie e comuni. Una volta definito un progetto solido, condiviso, potremo poi guardare all’interprete migliore, più competitivo".

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giuseppe conte

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