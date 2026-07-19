Mascherine cinesi, Arcuri assegna in soli 29 minuti oltre 200 milioni di euro

Ventinove minuti. Tanto è bastato perché una proposta da 294 milioni di euro arrivata dalla Cina smettesse di essere un semplice foglio di carta e cominciasse già a diventare un contratto. Un discutibile record mondiale conquistato dal Governo di Giuseppe Conte e dal commissario straordinario anti Covid, Domenico Arcuri, di cuiracconta la Guardia di Finanza in una delle informative dell’inchiesta (archiviata) sulle mascherine farlocche. Prestate attenzione alla successione degli eventi: alle 16. 50 del 13 aprile 2020, Zou Xiao Lu, general manager di Luokai Trade, spedisce a uno dei broker, Andrea Vincenzo Tommasi, una fattura proforma per 600 milioni di mascherine chirurgiche. Prezzo: 49 centesimi l’una. Totale: 294 milioni. Dentro ci sono il profilo della società, i certificati CE, i rapporti di prova e le diverse ipotesi di trasporto. Il pacchetto completo, insomma. O almeno così sembra.

Appena 7 minuti dopo, alle 16.57, Tommasi gira tutto ad Antonio Fabbrocini, responsabile unico del procedimento, con Mario Benotti in copia. Il messaggio recita: «Antonio, in allegato offerta per le mascherine chirurgiche come da tua gentile richiesta. Resto a tua disposizione per ogni ulteriore chiarimento». “Come da tua gentile richiesta”: poche parole che raccontano un pezzo di storia rimasto fuori dal fascicolo: qualcuno aveva già chiesto a Tommasi di portare un’offerta. Quando? Con quali condizioni? Perché proprio lui? E perché Tommasi avrebbe scelto proprio Luokai? Domande rimaste senza risposta.