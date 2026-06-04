Libero logo
Roland Garros
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Sondaggio supermedia, FdI sempre in testa: crollo vertiginoso del Pd

di
Libero logo
giovedì 4 giugno 2026
Sondaggio supermedia, FdI sempre in testa: crollo vertiginoso del Pd

1' di lettura

Nuova settimana, stesso verdetto. Fratelli d'Italia continua a guidare la classifica dei partiti più apprezzati dagli elettori italiani. Stando all'ultima supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi, il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stabile al 28,2%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia in calo dello 0,1%, che scende così all'8,2. Subito sotto c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio perde lo 0,4% e si piazza così al 6,7%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre in testa il Partito democratico. Ma Elly Schlein non può di certo sorridere. Il motico? Il Nazareno perde ancora lo 0,4%, piazzandosi in questo modo al 21,8%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. L'ex avvocato del popolo conquista mezzo punto percentuale, salendo così al 13%. Fanalino di cosa Alleanza Verdi e Sinistra. La formazione politica guidata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli conquista lo 0,1% e sale così al 6,6%. 

Sondaggio Youtrend: Pci primo partito, poi Dc, botto-Msi. Prima Repubblica, se si votasse oggi...

Aveva ragione Silvio Berlusconi: i comunisti esistono e resistono. E sono pure tanti. A confermarlo un sondaggio realizz...

Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa c'è sempre Futuro Nazionale. La formazione del generale Roberto Vannacci sale addirittura dello 0,7%, piazzandosi così al 4,3%. Poi c'è Azione di Carlo Calenda, stabile al 3%, Italia Viva di Matteo Renzi (-0,1%) al 2,4%, Più Europa (-0,1%) all'1,4% e Noi Moderati (-0,1%) all'1,1%.

Sondaggio Tecnè, il centrodestra allunga ancora: smacco a sinistra (e Vannacci)

Il centrodestra allunga sugli avversari. E anche senza Roberto Vannacci. Nuovo sondaggio, dunque, nuove buone per le for...
tag
sondaggio
supermedia
fdi
forza italia
pd
lega
avs
m5s

Numeri alla mano Sondaggio Tecnè, il centrodestra allunga ancora: smacco a sinistra (e Vannacci)

Il "giallo" surreale Salvini "non c'è alla parata del 2 giugno". La sinistra attacca, lui la zittisce: "Cosa stavo facendo"

Migranti e rimpatri Migranti, Augusta Montaruli sistema il Pd: "Il modello-Meloni fa scuola in Ue"

ti potrebbero interessare

Bignami spiana Furfaro da Vespa: "Il Pd sulla Minetti non ha detto nulla", "Sì? Ti leggo questo"

Bignami spiana Furfaro da Vespa: "Il Pd sulla Minetti non ha detto nulla", "Sì? Ti leggo questo"

Minetti? Travaglio lunedì irrideva pure il titolo di Libero

Minetti? Travaglio lunedì irrideva pure il titolo di Libero

Meloni, le donne, il voto e la rabbia progressista

Meloni, le donne, il voto e la rabbia progressista

Daniela Mastromattei
Caso Minetti, per Mattarella e Nordio vittoria senza trionfalismi

Caso Minetti, per Mattarella e Nordio vittoria senza trionfalismi

Fausto Carioti