Sondaggio supermedia, FdI sempre in testa: crollo vertiginoso del Pd

Nuova settimana, stesso verdetto. Fratelli d'Italia continua a guidare la classifica dei partiti più apprezzati dagli elettori italiani. Stando all'ultima supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi, il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stabile al 28,2%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia in calo dello 0,1%, che scende così all'8,2. Subito sotto c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio perde lo 0,4% e si piazza così al 6,7%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre in testa il Partito democratico. Ma Elly Schlein non può di certo sorridere. Il motico? Il Nazareno perde ancora lo 0,4%, piazzandosi in questo modo al 21,8%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. L'ex avvocato del popolo conquista mezzo punto percentuale, salendo così al 13%. Fanalino di cosa Alleanza Verdi e Sinistra. La formazione politica guidata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli conquista lo 0,1% e sale così al 6,6%.