Paolo Gentiloni stronca Elly Schlein: "Pd? Stavo meglio prima. Si può combattere o aspettare che passi"

Pure Paolo Gentiloni spara a zero su Elly Schlein. Un affondo inaspettato, quello dell’ex premier ed ex commissario Ue all’Economia, che sa tanto di resa dei conti all’interno del partito dopo la batosta alle Comunali. Nel Pd, dice Gentiloni, «mi sono trovato meglio in altre stagioni, ma non mi passa per la testa di lasciarlo. Tutti i partiti hanno stagioni diverse che possono piacere o meno. Si può combattere o aspettare che passi. Mi dispiace che Rutelli e Renzi abbiano pensato di fare un’altra cosa che non ha funzionato e non può funzionare» aggiunge l’ex premier.

Insomma, in casa dem tira una brutta aria. Ormai sono in molti a preparare le valigie. E altri che se ne sono già andati da quella che, sondaggi alla mano, sembra una barca che affonda. Intanto fermentano a sinistra iniziative critiche della linea Schlein, come prova la mossa di Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi eventi e al Turismo, promotore di Progetto Civico, associazione che raccoglie liste civiche di sinistra sparse per il Paese.