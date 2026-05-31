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Paolo Gentiloni stronca Elly Schlein: "Pd? Stavo meglio prima. Si può combattere o aspettare che passi"

domenica 31 maggio 2026
Paolo Gentiloni stronca Elly Schlein: "Pd? Stavo meglio prima. Si può combattere o aspettare che passi"

2' di lettura

Pure Paolo Gentiloni spara a zero su Elly Schlein. Un affondo inaspettato, quello dell’ex premier ed ex commissario Ue all’Economia, che sa tanto di resa dei conti all’interno del partito dopo la batosta alle Comunali. Nel Pd, dice Gentiloni, «mi sono trovato meglio in altre stagioni, ma non mi passa per la testa di lasciarlo. Tutti i partiti hanno stagioni diverse che possono piacere o meno. Si può combattere o aspettare che passi. Mi dispiace che Rutelli e Renzi abbiano pensato di fare un’altra cosa che non ha funzionato e non può funzionare» aggiunge l’ex premier.

Insomma, in casa dem tira una brutta aria. Ormai sono in molti a preparare le valigie. E altri che se ne sono già andati da quella che, sondaggi alla mano, sembra una barca che affonda. Intanto fermentano a sinistra iniziative critiche della linea Schlein, come prova la mossa di Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi eventi e al Turismo, promotore di Progetto Civico, associazione che raccoglie liste civiche di sinistra sparse per il Paese.

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Ecco: riunirà il 12 giugno i suoi al Palacongressi dell’Euro, con l’obiettivo di fare del progetto un vero partito. E dietro di lui c’è il grande manovratore Goffredo Buccini.
Non solo. Perché all’interno del Pd c’è insofferenza, in particolare tra i riformisti che non si riconoscono nelle battaglie della segretaria. Pina Picierno, ad esempio. Ma pure Giorgio Gori. L’ex sindaco di Bergamo, ora europarlamentare, sta pensando di lasciare il Pd per guidare quella Casa Riformista di cui Matteo Renzi si sta facendo promotore. E potrebbe portare con sé anche l’ex parlamentare Pd, passato ad Azione di Calenda, Matteo Richetti.

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