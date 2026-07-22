Fakir, Scotto oltre ogni limite: "Un omicidio, il Viminale spieghi"

Non che avessimo dubbi sulla presa di posizione netta della sinistra, più o meno estrema, contro la polizia, del resto il modus operandi è consolidato, ma ogni volta ci tocca aggiornare l’elenco dei deliri. E l’asticella si alza sempre più. Bologna, figurarsi, non fa eccezione. Perché se un fatto di cronaca ha come protagonisti degli agenti e un immigrato che muore durante un’operazione scatta il generatore automatico di follie. Da George Floyd all’Ice americana, dall’omicidio di Stato al sempreverde razzismo delle forze dell’ordine, fino al governo reazionario. È una carrellata di bestialità senza fine. «Nonèun suicidio.Èunomicidio. Sembra il caso Floyd negli Usa. Il ministro degli Interni deve dare spiegazioni», spara Arturo Scotto, deputato del Partito democratico, che praticamente dà degli assassini ai due poliziotti intervenuti per bloccare Abderrahim Fakir. La sua compagna di partito, Laura Boldrini, anche lei deputata, dice che «non si può morire quando si è nelle mani dello Stato» e che «chiarezza va fatta prima possibile: per Fakir, per la famiglia di Fakir e per la tutela dello Stato di diritto».

L’europarlamentare dem Annalisa Corrado, spiegando che «non possiamo restare in silenzio davantiauna morte di questa gravità, avvenuta mentre un uomo in difficoltà era nelle mani delle forze dell’ordine», punta il dito contro «le nuove politiche migratorie europee, oscenamente acclamate dall’estrema destra che inneggia alla remigrazione». La morte del 43enne marocchino, secondo lei, «racconta la crescente condizione di insicurezza e di paura in cui vivono le persone straniere pienamente regolari e integrate nel nostro Paese». Tra i più scatenati, manco a dirlo, ci sono quelli di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis in testa. L’europarlamentare specializzata in occupazioni abusive prima grida al razzismo, spiegando che «questo disprezzo per la vita particolarmente accentuato nei quartieri popolari nei confronti delle persone povere o razzializzate deve finire», e poi attacca il governo perché «stiamo scivolando, quasi senza rendercene conto, verso un modello securitario sempre più pericoloso e simile a quello Usa».