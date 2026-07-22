Fakir, Scotto oltre ogni limite: "Un omicidio, il Viminale spieghi"

Non che avessimo dubbi sulla presa di posizione netta della sinistra, più o meno estrema, contro la polizia, del resto il modus operandi è consolidato, ma ogni volta ci tocca aggiornare l’elenco dei deliri. E l’asticella si alza sempre più. Bologna, figurarsi, non fa eccezione. Perché se un fatto di cronaca ha come protagonisti degli agenti e un immigrato che muore durante un’operazione scatta il generatore automatico di follie. Da George Floyd all’Ice americana, dall’omicidio di Stato al sempreverde razzismo delle forze dell’ordine, fino al governo reazionario. È una carrellata di bestialità senza fine. «Nonèun suicidio.Èunomicidio. Sembra il caso Floyd negli Usa. Il ministro degli Interni deve dare spiegazioni», spara Arturo Scotto, deputato del Partito democratico, che praticamente dà degli assassini ai due poliziotti intervenuti per bloccare Abderrahim Fakir. La sua compagna di partito, Laura Boldrini, anche lei deputata, dice che «non si può morire quando si è nelle mani dello Stato» e che «chiarezza va fatta prima possibile: per Fakir, per la famiglia di Fakir e per la tutela dello Stato di diritto».
L’europarlamentare dem Annalisa Corrado, spiegando che «non possiamo restare in silenzio davantiauna morte di questa gravità, avvenuta mentre un uomo in difficoltà era nelle mani delle forze dell’ordine», punta il dito contro «le nuove politiche migratorie europee, oscenamente acclamate dall’estrema destra che inneggia alla remigrazione». La morte del 43enne marocchino, secondo lei, «racconta la crescente condizione di insicurezza e di paura in cui vivono le persone straniere pienamente regolari e integrate nel nostro Paese». Tra i più scatenati, manco a dirlo, ci sono quelli di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis in testa. L’europarlamentare specializzata in occupazioni abusive prima grida al razzismo, spiegando che «questo disprezzo per la vita particolarmente accentuato nei quartieri popolari nei confronti delle persone povere o razzializzate deve finire», e poi attacca il governo perché «stiamo scivolando, quasi senza rendercene conto, verso un modello securitario sempre più pericoloso e simile a quello Usa».
Bologna, prima "azzanna" gli agenti, poi… la verità sugli ultimi 38 minuti di FakirDomenica mattina, nel cortile di un palazzo di via Italo Svevo a Bologna, si è consumata la vicenda che ha portat...
Qual è la ricetta di Sant’Ilaria? «De-escalation, dialogo, prevenzione, educazione, cura, approcci comunitari: dovrebbero essere questi i pilastri di una politica della sicurezza efficace». Ilaria Cucchi, senatrice rossoverde, dà consigli su come le forze dell’ordine debbano lavorare: «In Italia non si può morire per un fermo di polizia. L’Italia non è l’America, e la nostra polizia non è l’Ice di Trump. Però le immagini del fermodi Abderrahim Fakir non solo sono agghiaccianti, fanno tornare alla mente altre manovre di immobilizzazione che costarono la vita a Riccardo Magherini, Federico Aldrovandi e Andrea Soldi. Se ancora qualcuno ha dubbi, quelle manovre di immobilizzazione uccidono e devono essere evitate e vietate». È colpa dello Stato anche per il leader di Avs, Nicola Fratoianni: «Impressiona che ancora una volta siamo di fronte ad un cittadino consegnato allo Stato, quello Stato che dovrebbe garantire la sua tutela, e che invece perde la vita». Sul fronte Movimento 5 Stelle, la deputata Stefania Ascari è tranchant: «La sicurezza non può mai trasformarsi in repressione cieca, e la nostra società non può diventare un Far West in cui chi è più fragile viene immobilizzato invece che soccorso ».
Riccardo Magi, deputato di +Europa dice che «non è possibile morire quando si è nelle mani dello Stato, tantomeno morire per mano dello Stato». Mentre i comunisti di Potere al Popolo parlano espressamente di «scia di omicidi da parte delle forze dell’ordine nei quartieri del Paese» e i centri sociali di tutta Italia si mobilitano con cortei e sit-in al grido di «polizia bastarda, polizia assassina». Il premio per la peggior sceneggiatura va invece a Silvia Miglietta, assessore alla Cultura della Regione Puglia, che si è presentata in aula con una maglia con su scritto “I can’t breathe” (“Non respiro”) e ha detto testuali parole: «La frase che George Floyd ha pronunciato prima di morire, ammazzatoaMinneapolis da un agente federale, probabilmente, è la stessa frase che ieri Abderrahim Fakir ha pronunciato prima di morire a Bologna per mano di due agenti della polizia». Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, bolognese, non ci sta: «Quello che sta facendo la sinistra è vergognoso. Èallergica alle divise e alla sicurezza di tutti noi».