Galeazzo Bignami smonta la sinistra con un semplice gesto: "Cos'è questo"

Galeazzo Bignami smonta le balle della sinistra in diretta. E lo fa ospite di Porta a Porta su Rai 1. In un video rilanciato da Fratelli d'Italia, il deputato si sofferma sul tema rinnovabili, portando con sé un grafico che parla chiaro: "Questo è un grafico, perché le sentiamo un po' tante, della crescita delle rinnovabili quando c'è il Governo Meloni. Vedete, erano 1,3 nel 2021, governo Draghi, anzi penso a fine governo Conte e inizio governo Draghi. 3,2, governo Draghi, governo Meloni, più 5,8. Altro anno governo Meloni, più 7,5. Questo è l'impegno quindi del governo, a dimostrazione che il governo le rinnovabili non ne parla ma le fa. Altri ne parlano e non ne fanno".

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Sempre FdI commenta a corredo: "Senza grandi proclami, l’impegno del governo Meloni sulle rinnovabili è sotto gli occhi di tutti. Adesso alla sinistra non resta che rinnovare il suo repertorio: gli italiani sono stanchi delle loro solite litanie". Il Partito democratico, ad esempio, qualche giorno fa aveva commentato così l'apertura della Commissione UE sulla flessibilità per gli investimenti energetici: "Come Pd ci auguriamo che l’Italia utilizzi questi spazi di flessibilità nella direzione che indichiamo da tempo: recuperare gli enormi ritardi accumulati in questi anni dal governo Meloni sullo sviluppo delle rinnovabili, sull’efficienza energetica e sugli investimenti in reti e accumuli".

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