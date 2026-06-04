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Bignami spiana Furfaro da Vespa: "Il Pd sulla Minetti non ha detto nulla", "Sì? Ti leggo questo"

giovedì 4 giugno 2026
Bignami spiana Furfaro da Vespa: "Il Pd sulla Minetti non ha detto nulla", "Sì? Ti leggo questo"

1' di lettura

A Porta a Porta si parla del caso della grazia a Nicole Minetti. Il punto di partenza del dibattito è quello che ha fissato la procura di Milano: "Dagli accertamenti svolti – scrive la Procuratrice generale Francesca Nanni – risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito e in base al quale sono state assunte le determinazioni da parte delle Autorità competenti nell’iter procedimentale nella concessione della grazia".

Parole fin troppo chiare che non solo hanno chiuso il caso ma hanno anche messo in discussione le parole che diversi esponenti del Pd hanno pronunciato in questi ultimi tempi. Ad essere in imbarazzo nello studio di Bruno Vespa è il piddino Marco Furfaro che balbetta: "Il Pd non ha mai chiesto nulla, eh, sul caso Minetti, mai chiesto nulla".

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Il silenzio avvolge lo studio e a prendere la parola è Galeazzo Bignami che cala l'asso: "Ah non ha detto nulla il Pd? Non ha detto nulla? Allora le leggo qui le parole dell'onorevole Debora Serracchiani responsabile Giustizia per i dem 'cosa aspetta Nordio a farsi da parte??, ecco cosa diceva il Pd". Furfaro rimane in rigoroso silenzio. Colpito e affondato. 

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