Bologna, bus gratis ai migranti? Insorge FdI: "Discriminazione al contrario"

L'iniziativa dei bus gratis ai richiedenti asilo a Bologna sta sollevando una grossa polemica. A muoversi Fratelli d'Italia, che ha lanciato una raccolta firme per chiedere al Comune di rinunciare a questa ipotesi. La petizione è stata presentata dall'europarlamentare Stefano Cavedagna insieme al capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami, al senatore Marco Lisei, alla coordinatrice provinciale del partito Marta Evangelisti e al neo meloniano Cristiano Di Martino, ex coordinatore bolognese della Lega entrato in FdI.
"Un anno fa l'amministrazione Lepore ha aumentato il biglietto dell'autobus a 2,30 euro se acquistato in tabaccheria e a 2,50 euro se comprato a bordo: è il biglietto più caro d'Italia e, dai dati che abbiamo, uno dei più costosi d'Europa - ha sottolineato Cavedagna -. Contemporaneamente si vuole proporre l'esenzione per i richiedenti asilo. Oggi iniziamo una raccolta firme per fermare quella che per noi è una follia e una discriminazione al contrario". Secondo l'eurodeputato, il Comune non ha ancora chiarito né il costo della misura né il numero dei beneficiari.
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"Negli anni scorsi una forma di sostegno era già prevista e riguardava alcune centinaia di persone, circa 400-500", ha affermato ancora Cavedagna, annunciando che la petizione sarà raccolta sia ai banchetti del partito sia online. "Ci sono tanti altri bolognesi che hanno bisogno di essere aiutati e noi vogliamo impedire che questa proposta, che oggi è ancora soltanto un'ipotesi, diventi realtà", ha aggiunto. Bignami, invece, ha detto: "Io li chiamerei clandestini", e ha fatto presente che a beneficiare dell'iniziativa potrebbero essere proprio i migranti irregolari. Per il senatore Lisei, infine, "è paradossale che un'amministrazione di sinistra, che dice di voler incentivare il trasporto pubblico, abbia portato il biglietto dell'autobus a Bologna a essere il più caro d'Italia".