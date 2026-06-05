Disoccupazione, i numeri premiano il governo: "Più cala il dato più cresce il nervosismo della sinistra"

Nonostante la propaganda catastrofista portata avanti dalla sinistra da quando si trova all'opposizione, i numeri continuano a premiare l'operato del governo Meloni. Questa volta sono i dati sulla disoccupazione a far sorridere gli italiani. Stando all'ultima rilevazione dell'Eurostat, i disoccupati in Italia scendono ancora con un tasso di disoccupazione che si attesta al 5,1% ad aprile 2026.

Si tratta del dato più basso dal 2004 a oggi e rappresenta l'ennesimo calo da quando si è insediato l'attuale governo. Da ottobre 2022 il tasso di disoccupazione è calato del 2,8%. I risultati sono davanti agli occhi di tutti. "Più cala la disoccupazione, più cresce il nervosismo della sinistra. Per anni hanno fatto lezioni sui lavoratori, oggi sono costretti a fare i conti con i risultati del Governo Meloni", ha scritto sui social la pagina ufficiale di Fratelli d'Italia.

Il partito di Giorgia Meloni ha anche postato un grafico, che evidenzia un notevole distacco da alcuni Paesi europei che troppo spesso vengono presi come modello da seguire. In Spagna, l'Eurostat registra un tasso di disoccupazione pari al 10,3% (+5,2% rispetto all'Italia) e un tasso di disoccupazione giovanile del 23,7% (rispetto al 16,9% dell'Italia). L'Italia fa meglio anche della Svezia (tasso di disoccupazione del 8,6%, 21,4% quella giovanile) e della Finlandia (tasso di disoccupazione del 10,6%, 22,2% quella giovanile).