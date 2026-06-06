4 di Sera, Susanna Ceccardi demolisce la sinistra: "Inferno fiscale, ecco cosa vogliono"

"La sinistra a forza di parlare di paradisi fiscali vuole creare l'inferno fiscale, ci riesce benissimo": la stoccata arriva dall'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi, in collegamento con 4 di Sera, talk show in onda su Rete 4. "Io spero che dopo le varie esperienze che abbiamo provato sulla pelle degli italiani negli ultimi anni ai governi di sinistra, gli italiani non si facciano abbindolare dalla patrimoniale”, si è poi auspicata l'eurodeputata. Una risposta lapidaria alla proposta della sinistra, guidata dalla segretaria del Pd Elly Schlein, di introdurre una patrimoniale.

"Quando si parla di patrimoniali, lo Stato non incassa più gettito, lo perde perché i capitali se ne vanno all'estero, dove ci sono non dei paradisi fiscali, ma dei posti dove si può vivere”, ha aggiunto ancora la Ceccardi. Che inoltre ha precisato: "Ogni volta che si promettono nuove tasse, lo Stato incassa meno perché chi può se ne va. Chi resta qua sono i disgraziati che magari perdono il lavoro in vari settori, i cosiddetti del lusso, che però danno da mangiare a tantissimi italiani e sono il fiore all'occhiello del made in Italy”.