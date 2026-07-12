Chiara Appendino, il "colpo di genio": sì alla patrimoniale, ma cambiandole nome...

Toh, a sinistra hanno un'idea: la patrimoniale, tanto per cambiare. A rilanciarla, ancora una volta, è Chiara Appendino. Rilancia sulla tassa, torna a sfidare Giuseppe Conte (contrario alla gabella) ma, soprattutto, si produce in una deliziosa supercazzola: per rendere la patrimoniale più digeribile, infatti, propone di cambiarle nome.

L'ex sindaca di Torino è tornata sul tema in un'intervista al Manifesto, ribattezzando quella che definisce "Millionaire Tax", una proposta che riprende il modello promosso da Oxfam e che punta a colpire i grandi patrimoni. Per Appendino, le critiche alla misura sarebbero il frutto di una precisa strategia politica: "Dietro la paura verso la millionaire tax c’è un disegno politico da parte di un governo classista. Vogliono spaventare parlando dei risparmi della gente comune, ma mentono. Stanno solo proteggendo una casta, quella dei più ricchi. È la lotta di classe al contrario di cui parlava Luciano Gallino, quella dichiarata dall’1% della popolazione contro il restante 99%".