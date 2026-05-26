El Koudri, chiesta la perizia psichiatrica. FdI contro la sinistra: "Qui basta la tessera Cgil e Anpi"

La Procura di Modena ha chiesto, nell'ambito di un incidente probatorio, una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne arrestato per strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto volontariamente con l'auto sette persone e tentato di accoltellarne una in pieno centro a Modena. A darne notizia, il suo avvocato difensore, Fausto Gianelli.
"Come difesa, siamo molto soddisfatti che la Procura abbia accolto la nostra impostazione e quanto, fin dall'inizio, avevamo evidenziato, e abbia richiesto una perizia psichiatrica", spiega all'agenzia Agi l'avvocato Gianelli. "Noi avevamo fin dall'inizio rilevato - spiega - che la condotta, le modalità, l'atteggiamento delirante e soprattutto il passato e il pregresso clinico di El Koudri deponesse per il fatto che era quanto meno da ipotizzare fortemente che ci fosse un disagio, un disturbo psichiatrico che doveva essere indagato".
"Si va nella direzione giusta - evidenzia - ma non come è stato detto da qualcuno perché la difesa vuole scagionare El Koudri e sottrarlo al doveroso giudizio nei suoi confronti. El Koudri dovrà essere giudicato, ma conoscendo il suo stato psichico, perché quello che, dall'inizio, tutti vogliono sapere è cosa è scattato nella sua mente e se il disturbo psichiatrico sia la ragione unica, una delle concause o non sia per nulla, invece, il motivo del suo gesto". "A questo punto - prosegue Gianelli - se c'è l'incapacità di intendere e volere totale o parziale lo stabilirà il perito, ma siamo estremamente soddisfatti".
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"Il gip ha disposto la convalida del fermo, dicendo che non era ancora emersa una prova certa del fatto che avesse agito in uno stato di incapacità di intendere e di volere - ricorda Gianelli - oggi, correttamente, la Procura di Modena, in modo efficace e tempestivo, accoglie la sollecitazione della difesa". "La perizia psichiatrica - rimarca l'avvocato - va eseguita subito, nell'immediatezza del fatto, perché noi vogliamo capire qual era lo stato psichiatrico di El Koudri nove giorni fa, quando ha compiuto quel drammatico gesto. La richiesta della Procura presuppone che si apra un incidente probatorio, cioè che prima del dibattimento venga acquisita una prova che poi dovrà essere valutata nel futuro dibattimento: alla richiesta della Procura si associa la difesa". "Deciderà il gip - conclude - se disporre la perizia e chi nominare come perito consulente".
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La vicenda, come noto, continua alimentare anche una forte polemica politica. La tentata strage dei giorni scorsi "non è un caso che sia avvenuto a Modena, perché avete spiegato a tutti quanti che questa è la terra del Bengodi dove ci sono solo diritti. La vostra integrazione ha fallito totalmente, avendo spiegato alla maggior parte di queste persone, che l'integrazione, forse, passa solo dalla tessera alla Cgil o Anpi", accusa in Consiglio regionale, tra i brusii del fronte opposto, il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia Ferdinando Pulitanò, che punta il dito contro la maggioranza di centrosinistra, accusata di "sottovalutare" il caso El Koudri.
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Assicura invece di "sminuire nulla" la sottosegretaria alla presidenza della Regione, Manuela Rontini, che ha risposto al question time, rivendicando di aver approcciato la vicenda "con serietà e responsabilità, e continueremo a fare, lontani da qualsiasi strumentalizzazione e da ogni propaganda di tipo elettorale". Secondo Rontini, "dobbiamo attenerci a quanto emerso dalle indagini e da quanto emergerà, avendo piena e assoluta fiducia nella Procura di Modena. È noto che El Koudri abbia avuto accesso ai servizi di salute mentale per disturbi di non grave entità, che non facevano presagire iniziative di questo tipo, ma quanto questo elemento sia rilevante lo stabiliranno le indagini, le imputazioni e le sentenze, non la politica". Un quadro che "pubblicamente, peraltro, ha confermato il ministro Piantedosi che, cito testualmente, ha anche lui dichiarato che gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, ma quello che è accaduto è collocabile in una situazione di disagio psichiatrico. Questo ha detto il ministro e lo condividiamo". In ogni caso, riconosce Rontini, "serve uno scatto di integrazione tra le politiche sulla salute mentale e quelle di sicurezza, è dovere delle istituzioni, tutte, interrogarsi su cosa possiamo fare di più e di meglio per evitare che episodi di questo tipo succedano". Infine, garantisce ancora la sottosegretaria, "non intendiamo neanche ignorare il tema delle seconde generazioni e della loro integrazione, una questione serissima che va affrontata e non derubricata". E il fatto che dagli elementi finora resi pubblici, El Koudri "non abbia segni di radicalizzazione non vieta che questo fenomeno sia possa essere presente in altre situazioni".