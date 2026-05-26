El Koudri, chiesta la perizia psichiatrica. FdI contro la sinistra: "Qui basta la tessera Cgil e Anpi"

La Procura di Modena ha chiesto, nell'ambito di un incidente probatorio, una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne arrestato per strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto volontariamente con l'auto sette persone e tentato di accoltellarne una in pieno centro a Modena. A darne notizia, il suo avvocato difensore, Fausto Gianelli.

"Come difesa, siamo molto soddisfatti che la Procura abbia accolto la nostra impostazione e quanto, fin dall'inizio, avevamo evidenziato, e abbia richiesto una perizia psichiatrica", spiega all'agenzia Agi l'avvocato Gianelli. "Noi avevamo fin dall'inizio rilevato - spiega - che la condotta, le modalità, l'atteggiamento delirante e soprattutto il passato e il pregresso clinico di El Koudri deponesse per il fatto che era quanto meno da ipotizzare fortemente che ci fosse un disagio, un disturbo psichiatrico che doveva essere indagato".

"Si va nella direzione giusta - evidenzia - ma non come è stato detto da qualcuno perché la difesa vuole scagionare El Koudri e sottrarlo al doveroso giudizio nei suoi confronti. El Koudri dovrà essere giudicato, ma conoscendo il suo stato psichico, perché quello che, dall'inizio, tutti vogliono sapere è cosa è scattato nella sua mente e se il disturbo psichiatrico sia la ragione unica, una delle concause o non sia per nulla, invece, il motivo del suo gesto". "A questo punto - prosegue Gianelli - se c'è l'incapacità di intendere e volere totale o parziale lo stabilirà il perito, ma siamo estremamente soddisfatti".