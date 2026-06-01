Tomaso Montanari farnetica sul 2 giugno: la Flotilla al posto dei militari

La Festa della Repubblica è tricolore, non è arcobaleno. È una festa nazionale, non internazionalista, e neppure per e con vessilli di stati o nazioni che non esistono e che soprattutto con la storia italiana non hanno nulla a che spartire. È la celebrazione della Repubblica nata dalle (...) ceneri della guerra sciagurata di una monarchia che pure aveva fatto con le armi l’unità degli italiani, ma poi aveva spalancato le braccia alla dittatura. Da questo veniamo, e questo siamo per concatenazioni logiche e storiche, passando dal riscatto nazionale della guerra di liberazione e da una sanguinosa guerra civile, dalle quali l’Italia è uscita combattendo per guadagnarsi il ritorno tra le democrazie e il diritto alla pace.

Abbracciando la forma repubblicana come svolta da quel passato. Ciò che invoca ex cathedra lo storico dell’arte Tomaso Montanari navigando sul mare di Utopia con le vele gonfiate dal vento ideologico, ovvero di abolire la parata militare e far sfilare i flottiglianti con le bandiere palestinesi e pure Emergency, è pertanto la negazione stessa del significato di questa Repubblica uscita dalle urne il 2-3 giugno di ottanta anni fa, per volontà degli italiani che a maggioranza imputarono ai Savoia colpe che avevano ed erano superiori ai meriti risorgimentali di cucitura col filo tricolore di stati e staterelli.