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Fuori dal coro, la Genova di Silvia Salis in mano a immigrati violenti: scene agghiaccianti

lunedì 1 giugno 2026
Fuori dal coro, la Genova di Silvia Salis in mano a immigrati violenti: scene agghiaccianti

2' di lettura

Istantanee dalla Genova di Silvia Salis. C'è l'immigrato che in un parco ammazza un italiano al parchetto e ne trascina il corpo, alla luce del sole. C'è un altro che nei vicoli del centro viene picchiato e a sua volte minaccia di morte. E c'è una donna che si permette il lusso di salire sul tetto di una macchina della Polizia locale. Tutto davanti alle telecamere di Fuori dal coro, su Rete 4. Il programma di Mario Giordano accende i riflettori sul capoluogo della Liguria amministrato da Partito democratico e centrosinistra.

Non è un dettaglio minore: Genova è il laboratorio del campo largo, la sindaca si propone da mesi come possibile candidata premier, e tutto quello che qui avviene appare come lo "specchio" della coalizione anche a livello nazionale. "Ci siamo resi conto che si è alzato il livello della violenza", confessa una genovese. L'escalation di questi ultimi giorni la dice lunga.

Un senegalese irregolare da 8 anni, con una sfilza di reati già commessi alle spalle, è stato fermato in un parco di Genova mentre trascinava il cadavere di un italiano, legato mani e piedi. Lo aveva appena ucciso a colpi di bottiglia. Un omicidio agghiacciante, una scena da film horror.

L'inviato di Giordano, Andrea Grattorola, fa allora un giro per la città e testimonia in diretta un altro momento di degrado. "Il figlio di put***a mi ha dato le botte", urla un uomo, un immigrato, con il volto insanguinato e in evidente stato di alterazione. "Figlio du put***a, tu e i 10 euro. tira fuori il mio sangue!". "Ma perché, gli hai venduto il crack?", domanda il giornalista. "Guarda, questi sono 10 euro. Figlio di put***a, ancora chiama la polizia. Giuro che ti faccio il c***o, lo giuro su mia mamma, ti faccio il c***o", minaccia l'immigrato. "Hai la pipetta in mano, che cosa fai?". Questo figlio di put***a morirà per me".

E c'è poi la piazzata surreale di una donna salita sul tetto della macchina della Polizia. Delira lei, e delirano anche le sue amiche. "Fate schifo al c***o", sibila una ragazza alla troupe di Mediaset. "Ma voi che saltate sul tetto della polizia locale? Potete permettervi qualsiasi cosa?", contesta l'inviato. Domanda che cade, ovviamente, nel vuoto.

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