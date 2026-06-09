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Giorgio Gori, i rumors sulle ultime mosse: il Pd si sgretola

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martedì 9 giugno 2026
Giorgio Gori, i rumors sulle ultime mosse: il Pd si sgretola

1' di lettura

Non solo Pina Picierno: un altro addio potrebbe presto scuotere il Partito democratico di Elly Schlein. Un certo malumore sarebbe diffuso soprattutto tra i moderati del campo largo. Non sarebbe perfettamente allineato alle recenti politiche della sinistra l’europarlamentare Giorgio Gori, ex sindaco di Bergamo. Per questo non è escluso che prossimamente possa prendere la stessa decisione della vicepresidente del Parlamento Ue, cioè lasciare il Nazareno. Lo riporta il Tempo

Pur non essendoci ancora una data ufficiale, pare che l’annuncio arriverà a breve. Gori, tra l'altro, era stato uno dei pochi a esprimere pubblicamente solidarietà alla collega Picierno, condannando chi invece l'aveva definita "traditrice". "Ho condiviso con lei molte battaglie e continuerò a farlo", aveva scritto l'ex sindaco sui social, chiedendo al Pd di "essere consapevole del problema". E proprio la mancanza di reazione al suo appello lo avrebbe spinto a considerare sempre di più l'idea di lasciare i dem. Di recente, inoltre, Gori avrebbe avuto diversi confronti con Renew.

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A esprimere entusiasmo per la notizia dell'addio di Picierno al Pd era stato anche il segretario generale del Pde, Sandro Gozi, che aveva commentato: "Una scelta coerente e importante che rafforza il nostro progetto. Anche in Italia occorre lavorare per promuovere una forza federalista europea, riformatrice e di governo, capace di coniugare libertà e innovazione, sicurezza e diritti, potenza e democrazia transnazionale".

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