Alessandra Ghilseri, il sondaggio: Italia fuori dai mondiale? "Colpa degli stranieri"

L'Italia non si è qualificata alla Coppa del Mondo 2026 a causa dei troppi calciatori stranieri in serie A. Questo è quel che pensano i tifosi. Secondo un sondaggio di Alessandra Ghisleri, infatti, il 33% degli intervistati sostiene che la motivazione principale per cui saremo costretti, per la terza volta di fila, a guardare le altre squadre giocare sta nella presenza eccessiva di calciatori stranieri nel nostro campionato. Una percentuale che sale addirittura al 53,1% nella fascia dei più giovani tra i 18 e i 24 anni.
C'è poi un 23,3% degli intervistati convinto che la mancata qualificazione sia dovuta alla mancanza di talento e ricambio generazionale, un 16,1% che attribuisce le colpe alla gestione politica e organizzativa della FIGC e un 9,2% che accusa le scelte tecniche e tattiche.
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Sorprende la risposta della fascia 18-24 anni alla domanda "Cosa pensa dell'esclusione della Nazionale Italiana di calcio dai Mondiali del 2026?". Ben il 45,9% si è detto indifferente. Una percentuale che mette in luce un disinteresse sempre maggiore da parte dei più giovani verso la Nazionale. Un distacco comprensibile considerando che si tratta della terza esclusione consecutiva dai Mondiali. La maggioranza degli intervistati (37,1%) crede invece che l'esclusione dell'Italia sia giusta, perché la squadra non era all'altezza.
Il 40,7% pensa che le difficoltà riguardanti la Nazionale di calcio rispecchino la situazione attuale del Paese, che "sta attraversando un momento particolare". Secondo il 46,4%, invece, non c'è alcun legame tra l'assenza dell'Italia e la situazione politico-sociale del Paese.
Per quanto riguarda il futuro della Nazionale, il 21,9% vorrebbe Antonio Conte come commissario tecnico. Una percentuale che sale al 49% nella fascia 18-24. 12,7% di preferenze per Roberto Mancini e 10,7% per la permanenza Silvio Baldini. Da notare che ben il 48% non sa rispondere alla domanda su chi dovrebbe essere il prossimo allenatore.