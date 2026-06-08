Alessandra Ghilseri, il sondaggio: Italia fuori dai mondiale? "Colpa degli stranieri"

L'Italia non si è qualificata alla Coppa del Mondo 2026 a causa dei troppi calciatori stranieri in serie A. Questo è quel che pensano i tifosi. Secondo un sondaggio di Alessandra Ghisleri, infatti, il 33% degli intervistati sostiene che la motivazione principale per cui saremo costretti, per la terza volta di fila, a guardare le altre squadre giocare sta nella presenza eccessiva di calciatori stranieri nel nostro campionato. Una percentuale che sale addirittura al 53,1% nella fascia dei più giovani tra i 18 e i 24 anni.

C'è poi un 23,3% degli intervistati convinto che la mancata qualificazione sia dovuta alla mancanza di talento e ricambio generazionale, un 16,1% che attribuisce le colpe alla gestione politica e organizzativa della FIGC e un 9,2% che accusa le scelte tecniche e tattiche.