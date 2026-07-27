Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

Ranucci, Giorgia Meloni smaschera Schlein: "Allusioni contro il governo? Chiedi scusa"

di
Libero logo
lunedì 27 luglio 2026
Ranucci, Giorgia Meloni smaschera Schlein: "Allusioni contro il governo? Chiedi scusa"

2' di lettura

Caso Ranucci e le solite menzogne della sinistra. Alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni basta un semplice tweet per smascherare le bugie di Elly Schlein che subito dopo l'attentato al conduttore di Report aveva tirato in ballo il governo. Salvo poi smentire tutto. "18 ottobre 2025 - il commento della premier su X -. Davanti al congresso del PSE ad Amsterdam, Elly Schlein dichiarava: 'Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo'. 27 luglio 2026. In una trasmissione TV, la stessa Elly Schlein sostiene: 'Non ho mai fatto nessun collegamento fra Governo e mandanti'".

E ancora: "Per mesi lei e altri esponenti della sinistra hanno costruito un racconto fatto di allusioni e insinuazioni, arrivando persino a gettare ombre sull’Italia davanti a una platea internazionale. Oggi che è emerso ciò che era chiaro, cioè che il Governo non c’entrava assolutamente nulla, la segretaria del Pd arriva perfino a rinnegare le proprie parole, sostenendo di non aver mai fatto alcun collegamento. Le parole hanno un peso. Anche le allusioni. E chi ha scelto di gettare ombre sul Governo e sull’Italia, addirittura davanti a una platea internazionale, oggi non dovrebbe negare l’evidenza. Dovrebbe semplicemente chiedere scusa".

tag
sigfrido ranucci
giorgia meloni
elly schlein

Le novità Dl Carburanti, via libera dal Cdm: "Sconto sul gasolio di 17 centesimi"

Fuori dalla realtà Schlein da Parenzo: "Meloni ossessionata", a cosa pensa dopo il weekend di violenze

In visita in Val di Susa No Tav, l'affondo di Meloni: "Non è dissenso, questa è violenza organizzata"

ti potrebbero interessare

Berlino, Corbetta (Lega): "La sinistra censura la matrice islamica dell’attentato. Vergogna"

Berlino, Corbetta (Lega): "La sinistra censura la matrice islamica dell’attentato. Vergogna"

Fabio Rubini
Dl Carburanti, via libera dal Cdm: "Sconto sul gasolio di 17 centesimi"

Dl Carburanti, via libera dal Cdm: "Sconto sul gasolio di 17 centesimi"

Redazione
In Onda, Padellaro inchioda la sinistra: "Perché tacciono sulle violenze?"

In Onda, Padellaro inchioda la sinistra: "Perché tacciono sulle violenze?"

Redazione
Vannacci pubblica il video choc: "Meglio un imam", il suicidio della sinistra

Vannacci pubblica il video choc: "Meglio un imam", il suicidio della sinistra

Redazione