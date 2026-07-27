Ranucci, Giorgia Meloni smaschera Schlein: "Allusioni contro il governo? Chiedi scusa"

Caso Ranucci e le solite menzogne della sinistra. Alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni basta un semplice tweet per smascherare le bugie di Elly Schlein che subito dopo l'attentato al conduttore di Report aveva tirato in ballo il governo. Salvo poi smentire tutto. "18 ottobre 2025 - il commento della premier su X -. Davanti al congresso del PSE ad Amsterdam, Elly Schlein dichiarava: 'Voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata trovata una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di espressione è a rischio quando l’estrema destra è al governo'. 27 luglio 2026. In una trasmissione TV, la stessa Elly Schlein sostiene: 'Non ho mai fatto nessun collegamento fra Governo e mandanti'".

E ancora: "Per mesi lei e altri esponenti della sinistra hanno costruito un racconto fatto di allusioni e insinuazioni, arrivando persino a gettare ombre sull’Italia davanti a una platea internazionale. Oggi che è emerso ciò che era chiaro, cioè che il Governo non c’entrava assolutamente nulla, la segretaria del Pd arriva perfino a rinnegare le proprie parole, sostenendo di non aver mai fatto alcun collegamento. Le parole hanno un peso. Anche le allusioni. E chi ha scelto di gettare ombre sul Governo e sull’Italia, addirittura davanti a una platea internazionale, oggi non dovrebbe negare l’evidenza. Dovrebbe semplicemente chiedere scusa".