Sigfrido Ranucci, politica e donne: cosa diceva di lui Milena Gabanelli nel 2025

Riavvolgere il nastro fino al 30 ottobre 2025. Siamo a Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari su Rai 3. E ospiti della trasmissione ecco Milena Gabanelli e Sigfrido Ranucci, il passato e il presente di Report. Già, quel Ranucci travolto dall'amicizia con Valter Lavitola e da alcune sue confessioni, messe nero su bianco nella sua autobiografia, tornate prepotentemente di attualità.
Già, perché nell'autobiografia, Ranucci confessava di aver avuto rapporti con una stagista e anche con una fonte. Insomma, un disinvolto mix tra lavoro e lenzuola. Ed è per questo che dobbiamo tornare al 30 ottobre 2025, a quella puntata di Splendida Cornice. Già, perché la Cucciari chiese alla Gabanelli (che con Ranucci lavorò fianco fianco a Report per 10 anni, prima di cedergli lo scettro della conduzione) di dare un consiglio al collega. E lei rispose: "È sempre quello lì... perdi qualche chilo... anche se, da che io ricordi, è un gran rubacuori. Le raccoglie a man bassa, vedevo questo io", chiosa Gabanelli, il riferimento è alle donne.
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Incuriosita, come rievoca Dagospia, la Cucciari incalza: "Andiamo a fondo di questa vicenda, Sigfrido", si rivolge a Ranucci. E lui: "No, non è vero... non abbastanza per diventare presidente del Consiglio", svicola con una battuta. Dunque ecco ancora inserirsi la Gabanelli: "Non è necessario tirare così in alto". Poi Cucciari: "Ma perché, volevi diventare presidente del Consiglio? Guarda, tenderei ad escludere che possa accadere...".
Certo, si trattava di battute. Eppure sono battute che alla luce di tutto quel che è emerso oggi assumono altre sfumature, altri possibili significati. In primis alla luce del sondaggio commissionato da Lavitola sul possibile ingresso in politica di Ranucci. Ma anche per la fama di "donnaiolo" di Ranucci, di cui lui parlava in prima persona nel suo libro salvo poi prodursi in retromarce un poco grottesche. Fama, in ogni caso, confermata dalla Gabanelli.
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E come ricorda sempre Dagospia, "del resto, la sua fama di tombeur des femmes arrivò agli onori delle cronache nel novembre 2021 per una lettera anonima inviata alla direzione di Viale Mazzini in cui si svelavano servizi confezionati ad arte, mobbing tra le scrivanie e molteplici relazioni sessuali con colleghe", ricorda e conclude il sito diretto da Roberto D'Agostino.