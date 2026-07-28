Sigfrido Ranucci, politica e donne: cosa diceva di lui Milena Gabanelli nel 2025

Riavvolgere il nastro fino al 30 ottobre 2025. Siamo a Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari su Rai 3. E ospiti della trasmissione ecco Milena Gabanelli e Sigfrido Ranucci, il passato e il presente di Report. Già, quel Ranucci travolto dall'amicizia con Valter Lavitola e da alcune sue confessioni, messe nero su bianco nella sua autobiografia, tornate prepotentemente di attualità.

Già, perché nell'autobiografia, Ranucci confessava di aver avuto rapporti con una stagista e anche con una fonte. Insomma, un disinvolto mix tra lavoro e lenzuola. Ed è per questo che dobbiamo tornare al 30 ottobre 2025, a quella puntata di Splendida Cornice. Già, perché la Cucciari chiese alla Gabanelli (che con Ranucci lavorò fianco fianco a Report per 10 anni, prima di cedergli lo scettro della conduzione) di dare un consiglio al collega. E lei rispose: "È sempre quello lì... perdi qualche chilo... anche se, da che io ricordi, è un gran rubacuori. Le raccoglie a man bassa, vedevo questo io", chiosa Gabanelli, il riferimento è alle donne.