Generale Vannacci, il mistero sui sondaggi: ecco cosa proprio non torna

Aggancio, anzi no: la marcia è ancora lunga. Il generale, dopo una rincorsa tutto sommato piuttosto breve, ha preso il capitano. Macché, tra i due c’è ancora una forchetta ampia come un piccolo partito. Abbiamo capito che l’infinita campagna elettorale appena cominciata avrà nei sondaggi, e nel loro uso politico, un campo di battaglia decisivo. Anche perché, da qui alle votazioni per la prossima legislatura, non ci saranno altri test elettorali. Futuro Nazionale si presenterà vergine alle urne delle Politiche. Sembrava fatta per il generale, a ora di cena. La rilevazione settimanale di Swg per il TgLa7 diceva che il suo partito avrebbe affiancato la Lega, al 5,3%. Enrico Mentana annunciava che Roberto Vannacci, in crescita dello 0,5% sulla settimana scorsa, e dello 0,7% da inizio giugno, avrebbe recuperato a Matteo Salvini, in calo dello 0,3% rispetto a sette giorni fa, lo 0,8%. Anche se a questo giro sarebbe Fratelli d’Italia il partito della maggioranza a perdere di più in termini assoluti, -0,4%, scendendo al 27,9%, comunque quasi sei punti sopra il Pd (22,1%, +0,1%). Non soffrirebbe invece Forza Italia, al 7,2% (+0,2%), a dimostrazione che sarebbe sbagliato leggere il risultato di ieri unicamente nella chiave di un travaso diretto dai salviniani ai vannaciani.

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Un altro film due ore dopo su Mediaset, da Nicola Porro. Il sondaggio di Tecné per Quarta Repubblica conferma una crescita di Vannacci dello 0,5% in sette giorni e accentua il calo di Salvini (-0,4%). Ma tra i due partiti resterebbe un sensibile divario: Lega al 6,7%, Fn al 4,1%, con Fdi a dominare su centrodestra e destra, stabile al 29,4% e il Pd in calo di mezzo punto, al 21,5%. Chi ha ragione? Questione di interpretazione e tifoseria, di ottimismo o pessimismo. Alta comunque anche qui Forza Italia, all’8,7% (-0,1%). Secondo La7, quello di Futuro Nazionale, in costante crescita fin dai primi sondaggi, è lo strappo più vistoso. A febbraio, all’esordio, il partito era dato tra il 2 e il 3,5%. Un mese fa aveva consolidato il 3% o il 4%, a seconda di chi lo rilevava. Solo due settimane fa era al 4,6%, quindi questo ulteriore rally, senza dubbio agevolato anche dalla due giorni di assemblea costituente dello scorso fine settimana, che ha attirato molte critiche ma ha anche calamitato i fari dell’opinione pubblica sul partito. Sì sa però che la sinistra tifa per il generale in chiave anti-maggioranza. Pompare lui per fiaccare il morale degli elettori filo-governativi. Il tiggì di Mentana è al di sopra di ogni sospetto. Ma le rilevazioni demoscopiche non le fanno i giornalisti. Stesse considerazioni valgono per Porro, che si affida a Tecné, che ha sempre dato al generale almeno mezzo punto meno della supermedia di Youtrend e ieri ne ridimensiona la forza del 20% rispetto a Swg. In ogni caso la crescita è dovuta anche al fatto che Vannacci non piace alla gente che piace e ne fa la sua forza, come era stato capace di fare il Beppe Grillo degli inizi, tra i cui elettori delusi Futuro e Nazionale non a caso pesca, recuperando consensi dall’astensionismo. «Molti nemici, molPrima del minestrone demoscopico, ieri era stata un’altra giornata di critiche per Futuro Nazionale. «I russi, i russi, gli americani...». Non è piaciuta a tanti infatti la decisione di Vannacci di scegliere Futura, la canzone di Lucio Dalla, come una sorta di colonna sonora dell’evento di presentazione del partito. I più indignati sono i parenti dell’artista, scomparso ormai quattordici anni fa. «Non c’è stata chiesta alcuna autorizzazione», lamenta Dea Melotti, cugina del cantante e vicepresidente della Fondazione che lo ricorda.

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