Kimi Antonelli mostruoso: il record di Leclerc polverizzato

La Formula 1 si ferma, vacanze agostane. Ma non si ferma Kimi Antonelli, il quale batte un altro record, sottratto in questo caso niente meno che a Charles Leclerc. Il pilota della Mercedes, che alla fine del mese compirà vent'anni, sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Costa Smeralda, dove però la voglia di velocità ha avuto rapidamente la meglio.
Antonelli aveva anticipato i suoi programmi già prima dell'appuntamento dell'Hungaroring: Sardegna, famiglia, amici e qualche giornata lontano dalla pressione del paddock. Mare, uscite in yacht e serate spensierate, anche in compagnia di volti noti come Marco Belinelli. Una pausa preziosa per il leader del Mondiale, che si gode un margine di 50 punti su Lewis Hamilton e di 59 su George Russell, indicato come il rivale più insidioso in vista della seconda parte della stagione.
Kimi Antonelli, smacco a Charles Leclerc: demolito il record sui kart in SardegnaDifficile mettere in pausa la passione per i motori. E così Kimi Antonelli, anche se si trova in "ferie"...
Alla ripresa, infatti, il calendario non concederà praticamente tregua, con una lunga sequenza di Gran Premi e l'attesissimo appuntamento di Monza, dove Antonelli potrebbe peraltro essere costretto a scontare una penalità sulla griglia di partenza.
Prima, però, c'è spazio per le vacanze. E per qualche giro in pista. Dopo una giornata al mare, il pilota italiano si è presentato al Kartodromo Pista dei Campioni di Baja Sardinia, ad Arzachena, circuito di Paolo Liceri e meta abituale dei piloti che trascorrono le ferie sull'isola.
Per Antonelli, cresciuto proprio sui kart, è bastato indossare il casco per tornare immediatamente competitivo. Il risultato? Nuovo record del tracciato: 42"827. Un crono che gli ha permesso di cancellare il precedente primato firmato da Leclerc, fermo a 43"000. Anche in vacanza, insomma, Kimi continua a correre. E a lasciare il segno.