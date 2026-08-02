Kimi Antonelli mostruoso: il record di Leclerc polverizzato

La Formula 1 si ferma, vacanze agostane. Ma non si ferma Kimi Antonelli, il quale batte un altro record, sottratto in questo caso niente meno che a Charles Leclerc. Il pilota della Mercedes, che alla fine del mese compirà vent'anni, sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Costa Smeralda, dove però la voglia di velocità ha avuto rapidamente la meglio.

Antonelli aveva anticipato i suoi programmi già prima dell'appuntamento dell'Hungaroring: Sardegna, famiglia, amici e qualche giornata lontano dalla pressione del paddock. Mare, uscite in yacht e serate spensierate, anche in compagnia di volti noti come Marco Belinelli. Una pausa preziosa per il leader del Mondiale, che si gode un margine di 50 punti su Lewis Hamilton e di 59 su George Russell, indicato come il rivale più insidioso in vista della seconda parte della stagione.