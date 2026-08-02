"Ecco perché Sinner è stato bocciato 4 volte all'esame della patente": tutto torna?

I guai di Jannik Sinner con la patente per la moto sono noti: il numero 1 al mondo è stato più volte bocciato all'esame. Strano, stranissimo per un tipo meticoloso e preciso come lui, il quale ovviamente ha già, da anni, la patente auto. E così, sulle ragioni delle bocciature, ecco piovere il parere di Celine Gazzotti, insegnante di guida dell'autoscuola di Montecarlo a cui si è rivolto il ragazzo di San Candido. Gazzotti dice la sua al settimanale DiPiù.
Il punto, secondo l'insegnante, sta soprattutto nel metodo utilizzato finora dal campione azzurro. "La verità è che, fino a oggi, Jannik ha sempre cercato di prepararsi da solo all’esame. Prima di venire da me era iscritto a un’altra autoscuola dove, però, non tenevano lezioni teoriche in aula. Si è sempre presentato all’esame studiando da privatista e secondo me è per quello che è sempre stato bocciato. Il prossimo esame lo farà dopo avere seguito le mie lezioni, non ho la certezza che verrà promosso, ma studiando con me qualche possibilità in più la avrà di certo".
Jannik Sinner, il cupo sospetto di Kim Clijsters: "Dietro le quinte accade qualcosa che non sappiamo"Nel mirino di Kim Clijsters, ex campionessa belga del tennis, ci finisce Jannik Sinner: il sospetto è che dietro ...
Quattro, finora, i tentativi andati a vuoto, come aveva spiegato, con mestizia, lo stesso Sinner dopo Wimbledon: "Sono stato bocciato quattro volte. L’ultima, poco prima di partire per l’Inghilterra". Nel frattempo, a Montecarlo può spostarsi con una Vespa rossa di piccola cilindrata, guidabile con la patente dell'auto, ottenuta anni fa a Bressanone al secondo tentativo.
Jannik Sinner, il dramma di Zverev: "Ero felice di giocare con lui. Poi..."Alexander Zverev non cerca scuse. Anzi, parlando di Jannik Sinner finisce quasi per arrendersi ancora prima di scendere ...
Gazzotti racconta anche il primo incontro con il tennista: "Non seguo il tennis, pensi che non lo avevo nemmeno riconosciuto". Sinner, sorpreso dai ripetuti fallimenti, le avrebbe confidato: "Eppure io le cose sono convinto di saperle". Ora l'obiettivo è evitare un'altra bocciatura. Sul momento del nuovo esame, però, nessuna data: "Non glielo so dire con certezza, prima devo valutare a che punto è la sua preparazione e poi lo iscriverò all’esame. Mi dispiacerebbe se venisse bocciato per la quinta volta...", conclude Gazzotti.