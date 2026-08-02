"Ecco perché Sinner è stato bocciato 4 volte all'esame della patente": tutto torna?

I guai di Jannik Sinner con la patente per la moto sono noti: il numero 1 al mondo è stato più volte bocciato all'esame. Strano, stranissimo per un tipo meticoloso e preciso come lui, il quale ovviamente ha già, da anni, la patente auto. E così, sulle ragioni delle bocciature, ecco piovere il parere di Celine Gazzotti, insegnante di guida dell'autoscuola di Montecarlo a cui si è rivolto il ragazzo di San Candido. Gazzotti dice la sua al settimanale DiPiù.

Il punto, secondo l'insegnante, sta soprattutto nel metodo utilizzato finora dal campione azzurro. "La verità è che, fino a oggi, Jannik ha sempre cercato di prepararsi da solo all’esame. Prima di venire da me era iscritto a un’altra autoscuola dove, però, non tenevano lezioni teoriche in aula. Si è sempre presentato all’esame studiando da privatista e secondo me è per quello che è sempre stato bocciato. Il prossimo esame lo farà dopo avere seguito le mie lezioni, non ho la certezza che verrà promosso, ma studiando con me qualche possibilità in più la avrà di certo".