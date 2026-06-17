Ignazio La Russa scrive al convegno della Pascale: "Opportunità preziosa per arricchire un percorso di civiltà, rispetto e libertà"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, cofondatore di Fratelli d’Italia riapre a sorpresa il dibattito sui diritti civili e la tutela della comunità lgbt anche nel centrodestra. Una posizione autorevolissima, trattandosi della seconda carica dello Stato, che ha voluto lanciare un amo importante alla proposta di legge contro ogni discriminazione, denominata “Diritti e Libertà” presentata dalla nuova associazione Gay Conservatori Liberali nel corso di un convegno a Roma, nei pressi di Montecitorio. “Con piacere invio il mio saluto agli organizzatori di questo momento di confronto, riflessione e approfondimento dedicato ai diritti civili, alle libertà fondamentali e al contrasto ad ogni forma di discriminazione, violenza o esclusione sociale fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale” ha scritto la seconda carica dello Stato.

“L'obiettivo è sicuramente da me condiviso al di là del testo su cui state discutendo che credo possa essere emendato e reso tale da poter raccogliere un consenso bipartisan, anche attraverso un ampio dibattito pubblico - ha aggiunto La Russa - nella certezza che saprà anch'esso tradursi in una preziosa opportunità per arricchire di sensibilità, competenze e idee un percorso di civiltà, rispetto e libertà”. Un appuntamento, il convegno romano che ha riunito, sotto l’egida di Francesca Pascale, da oltre un decennio anima del confronto sul tema nell’ambito del centrodestra, militanti lgbt storici come Imma Battaglia, organizzatrice del World Pride 2000 a Roma ma anche nomi autorevoli come il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, l’attrice Maria Grazia Cucinotta, l’ex deputata dem Paola Concia.

“Credo fortemente nell’essere uniti, nel difendere la nostra patria e i valori occidentali che ci hanno portato ad essere quello che siamo: uomini e donne libere” ha detto Francesca Pascale nel suo intervento.

“Proprio per questo però non ho mai voluto barattare la mia identità politica per difendere la mia identità sessuale. I diritti civili sono di tutti”. A sostegno dell’iniziativa varie sigle: dai Gay Conservatori Liberali di Morris Battistini, consigliere comunale di centrodestra a Marzabotto, a GayLib storico gruppo fondato nel 1997 dall’ex missino Enrico Oliari, vincitore della causa “Oliari contro Italia” discussa di fronte alla Corte Europea dei Diritti Umani che nel 2015 ha dato la stura decisiva all’approvazione in Italia della legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, avvenuta nel maggio 2016.

