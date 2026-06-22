Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Enrico Letta loda perfino Bush pur di contrastare Donald Trump

lunedì 22 giugno 2026
Enrico Letta loda perfino Bush pur di contrastare Donald Trump

1' di lettura

Il legittimo desiderio di contrastare Donald Trump sta sfuggendo di mano ai padri nobili della sinistra. Prendiamo Enrico Letta, l’ex presidente del Consiglio del Pd del 2013 nel governo di “larghe intese”.
Adesso titolare di un incarico accademico in Francia, Letta ha postato un’immagine sui suoi account social che ritrae i quattro predecessori del tycoon ancora in vita- Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton - sotto questa didascalia: «America we love». Ecco, se per i democratici “nulla osta”, visto il tradizionale legame tra l’Asinello e i dem italiani, qualche perplessità suscita la scelta di ricorrere perfino al repubblicano pur di evidenziare la cesura tra gli Stati Uniti di oggi e quelli di ieri. Nessuno dimentica il trattamento riservato a Bush dalla sinistra italiana quando George W., dopo gli attentati dell’11 Settembre, guidò l’Occidente nella “guerra al terrorismo” contro l’estremismo di matrice islamica. Le campagne militari americane, soprattutto quella in Iraq, furono ferocemente attaccate da tutti i partiti progressisti, che simpatizzarono con i movimenti pacifisti contro il presidente della “guerra preventiva”. Adesso, invece, tutto fa brodo...

tag
enrico letta
george bush
partito democratico
donald trump

Tensione diplomatica Meloni contro Trump avrà effetti nei sondaggi?

Le reazioni Il centrosinistra festeggia gli insulti di Trump all'Italia

Relazione speciale Anche JD Vance l'ha detto: "Meloni è una vera leader che può fare l'Italia grande"

ti potrebbero interessare

Meloni contro Trump avrà effetti nei sondaggi?

Meloni contro Trump avrà effetti nei sondaggi?

Il centrosinistra festeggia gli insulti di Trump all'Italia

Il centrosinistra festeggia gli insulti di Trump all'Italia

Brunella Bolloli
Meloni attaccata da Trump, livore della Serracchiani: "Governo di incompetenti, dilettanti"

Meloni attaccata da Trump, livore della Serracchiani: "Governo di incompetenti, dilettanti"

Vannacci, il sondaggio della Ghisleri: quanti italiani lo promuovono, ecco le cifre

Vannacci, il sondaggio della Ghisleri: quanti italiani lo promuovono, ecco le cifre