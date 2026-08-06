Giuseppe Conte, Lucio Malan lo sbugiarda: "Ecco perché preferisce i Dpcm"

Finalmente Giuseppe Conte ha accettato di essere ascoltato sul Covid. E così, nella giornata di giovedì 6 agosto, l'ex premier si è presentato davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza. Dalle mascherine fino all'obbligo vaccinale, il leader del Movimento 5 Stelle ha dato una sua versione dei fatti rivendicando l'uso dei Dpcm." Ogni volta che adottavamo un Dpcm le ambasciate lo traducevano e diffondevano in tutte le cancellerie. Quando incontravo i miei colleghi me lo dicevano espressamente alcuni. Oggi è difficile dirlo, perché siamo sommersi dalle polemiche, chi scappa e chi non scappa, vax e no-vax, ma noi siamo stati realmente un modello, nei fatti, in Italia e a livello internazionale", ha detto facendo storcere il naso a molti.

FdI infilza Giuseppe Conte: "Forse non ha letto la convocazione", figuraccia del grillino Dopo una fuga quasi infinita, oggi, giovedì 6 agosto, Giuseppe Conte si presenterà di fronte alla commissi...

Tra questi Lucio Malan. Il senatore di FdI e membro della Commissione Covid ha ricordato la differenza tra decreti-legge e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. "In Commissione Parlamentare Covid Giuseppe Conte spiega quanto meglio siano i Dpcm rispetto ai decreti-legge. Infatti, i decreti-legge devono essere promulgati dal Presidente della Repubblica e possono essere fatti decadere dal Parlamento anche in 5 giorni. Invece il Presidente della Repubblica e il Parlamento i Dpcm li leggono sui giornali".

Giuseppe Conte in Commissione Covid: "Meloni regista degli attacchi, affrontiamoci senza mezzucci" Si è tenuta a Palazzo San Macuto l'audizione del leader del M5s, Giuseppe Conte, davanti alla commissione par...