Giuseppe Conte, Lucio Malan lo sbugiarda: "Ecco perché preferisce i Dpcm"

Finalmente Giuseppe Conte ha accettato di essere ascoltato sul Covid. E così, nella giornata di giovedì 6 agosto, l'ex premier si è presentato davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza. Dalle mascherine fino all'obbligo vaccinale, il leader del Movimento 5 Stelle ha dato una sua versione dei fatti rivendicando l'uso dei Dpcm." Ogni volta che adottavamo un Dpcm le ambasciate lo traducevano e diffondevano in tutte le cancellerie. Quando incontravo i miei colleghi me lo dicevano espressamente alcuni. Oggi è difficile dirlo, perché siamo sommersi dalle polemiche, chi scappa e chi non scappa, vax e no-vax, ma noi siamo stati realmente un modello, nei fatti, in Italia e a livello internazionale", ha detto facendo storcere il naso a molti.
FdI infilza Giuseppe Conte: "Forse non ha letto la convocazione", figuraccia del grillinoDopo una fuga quasi infinita, oggi, giovedì 6 agosto, Giuseppe Conte si presenterà di fronte alla commissi...
Tra questi Lucio Malan. Il senatore di FdI e membro della Commissione Covid ha ricordato la differenza tra decreti-legge e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. "In Commissione Parlamentare Covid Giuseppe Conte spiega quanto meglio siano i Dpcm rispetto ai decreti-legge. Infatti, i decreti-legge devono essere promulgati dal Presidente della Repubblica e possono essere fatti decadere dal Parlamento anche in 5 giorni. Invece il Presidente della Repubblica e il Parlamento i Dpcm li leggono sui giornali".
Giuseppe Conte in Commissione Covid: "Meloni regista degli attacchi, affrontiamoci senza mezzucci"Si è tenuta a Palazzo San Macuto l'audizione del leader del M5s, Giuseppe Conte, davanti alla commissione par...
E ancora, sempre su X: "Giuseppe Conte si dissocia fortemente dall'obbligo vaccinale introdotto dal Governo Draghi, e regolarmente votato dal M5S. Ha avuto ragione, all'inizio del suo lungo intervento, nel rivendicare il suo coraggio. Ci vuole un bel coraggio, infatti! Anche perché, persino recentemente, il M5S, ora guidato da lui, ha fortemente criticato l'emendamento che cancella le sanzioni per chi non ha ottemperato all'obbligo. Così hanno scritto senatori e deputati M5S: 'Con questo provvedimento il Governo sfregia la memoria delle vittime e calpesta i sacrifici del personale sanitario'. Sta dunque sfregiando la memoria delle vittime?".