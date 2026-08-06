Giuseppe Conte, il documento scoop? FdI: "La magistratura già lo aveva"

"Devo depositare un documento prima di entrare nel vivo della mia relazione: mi è venuto tra le mani in forma anonima e, appena pervenutomi con lettera anonima, e ho ritenuto che fosse degno di essere segnalato alla procura di Roma. Lunedì sono stato alla procura di Roma a consegnare questo documento che poi verrà allegato a questo verbale". Lo ha annunciato il leader del M5s, Giuseppe Conte, durante la sua audizione alla commissione Covid, precisando: "è un documento redatto il 14 aprile 2022, a me è arrivato con i nomi oscurati ma ci sono tutte le qualifiche", ha spiegato Conte, indicando che riguarderebbe una transazione da 100 milioni di euro tra lo Stato e la società Jc Electronics.

"Il modello" di mascherine "di colli depositati non corrisponderebbe alla mascherina con efficacia filtrante e" avrebbe "rappresentazione contraffatta del foglio di accompagnamento", ha evidenziato Conte, aggiungendo che "ci sarebbe la possibilità che siano stati consegnati 100 milioni di euro dello Stato a una società privata" per "mascherine che non erano corrispondenti alle caratteristiche anticipate e dichiarate".