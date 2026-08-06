Meloni ricorda Guccini: "Continuerò a cantare le sue canzoni nonostante le sue dichiarazioni livorose verso di me"

Giorgia Meloni ricorda Francesco Guccini. Nel giorno della sua scomparsa, il presidente del Consiglio parla del cantautore che "ha interpretato inquietudini e ideali di generazioni di italiani. E io ho amato profondamente la sua musica e le sue canzoni. Conosco a memoria molto dei suoi testi. Splendidi, poetici, lirici. 'Cirano' e 'Cristoforo Colombo' sono tra le composizioni più belle e profonde della musica italiana, e io gli sono grata per il contributo che ha dato alla mia formazione ideale".

Guccini, "Giorgia Meloni furba, pericolosa. E...", quell'ultimo affondo "Furba. Intelligente. Pericolosa. E urla troppo": Francesco Guccini lo aveva detto di Giorgia Meloni in un'...

E ancora, in riferimento ad alcune frasi pronunciate da Guccini nei suoi confronti: "Continuerò a cantare le sue canzoni, e a ringraziarlo per averci regalato delle emozioni. Lo farò nonostante probabilmente non ne sarebbe contento, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me. Perché non mi appartiene e non mi apparterrà mai l'ideologia: sono una persona libera e la libertà di leggere e ascoltare tutto - al di là delle differenze - sarà sempre la mia bussola".

Francesco Guccini, le ultime volontà: "Seppellitemi in una vigna" "Quando morirò seppellitemi in una vigna, acciocché possa ridare alla terra tutto quello che ho bevut...