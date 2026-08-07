Covid, Giorgia Meloni inchioda Giuseppe Conte: "Come sfrutta una tragedia"

Dopo l’audizione il capo dei Cinquestelle esce da Palazzo Macuto e rilancia gli attacchi. «Non dovete chiedere a me se oggi è andata bene l’audizione, dovete chiedere a Meloni se è soddisfatta, è lei è la regista di questi attacchi», lancia la sfida Giuseppi che invita la premier ad affrontarlo «politicamente», lasciandosi da parte «trucchetti» e «mezzucci» che «non portano a niente». «Non tiri in ballo Meloni per distrarre attenzione», hanno replicato da Fratelli d’Italia.