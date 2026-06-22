Migranti, Vannacci: "Rimandiamoli a casa, così gli italiani possono tornare a raccogliere pomodori"

Roberto Vannacci torna a parlare di immigrazione e lo fa a margine di un evento alla Camera. Qui il leader di Futuro Nazionale afferma: "Questi immigrati hanno costituito quello che Marx definiva l'esercito industriale di riserva del padrone, togliendo i diritti ai lavoratori e facendoli lavorare per un salario non adeguato". Per questo "rimandandoli a casa sbloccheremmo una situazione assurda e porteremmo gli italiani stessi, che raccoglievano fragole, olive e pomodori trenta o quaranta anni fa, probabilmente a rivolgersi anche a questi lavori". Affermazioni, però, che rischiano di essere un autogol per l'ex generale.

Ma non solo, perché "porteremmo gli imprenditori a meccanizzare le aziende agricole, perché non avranno più un esercito di riserva industriale del padrone e sarà conveniente far raccogliere i prodotti a delle macchine, piuttosto che a delle persone che hanno tutto il diritto di restare a casa propria e di cercare di realizzarsi a casa propria".