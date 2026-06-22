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Migranti, Vannacci: "Rimandiamoli a casa, così gli italiani possono tornare a raccogliere pomodori"

lunedì 22 giugno 2026
Migranti, Vannacci: "Rimandiamoli a casa, così gli italiani possono tornare a raccogliere pomodori"

2' di lettura

Roberto Vannacci torna a parlare di immigrazione e lo fa a margine di un evento alla Camera. Qui il leader di Futuro Nazionale afferma: "Questi immigrati hanno costituito quello che Marx definiva l'esercito industriale di riserva del padrone, togliendo i diritti ai lavoratori e facendoli lavorare per un salario non adeguato". Per questo "rimandandoli a casa sbloccheremmo una situazione assurda e porteremmo gli italiani stessi, che raccoglievano fragole, olive e pomodori trenta o quaranta anni fa, probabilmente a rivolgersi anche a questi lavori". Affermazioni, però, che rischiano di essere un autogol per l'ex generale. 

Ma non solo, perché "porteremmo gli imprenditori a meccanizzare le aziende agricole, perché non avranno più un esercito di riserva industriale del padrone e sarà conveniente far raccogliere i prodotti a delle macchine, piuttosto che a delle persone che hanno tutto il diritto di restare a casa propria e di cercare di realizzarsi a casa propria". 

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Tra le proposte dell'ex generale la remigrazione. Si tratta di un concetto - ha ribadito - che "esula dal rimpatrio". "Politicamente parlando" - ha affermato durante È sempre CartaBianca - la remigrazione rappresenta "il sacrosanto diritto di ogni popolazione autoctona di difendere la propria cultura e la propria civiltà". Secondo Vannacci, il concetto "si esplica in tanti settori", dalla cultura all'educazione fino agli eventi pubblici, e "si espleta anche facendo ritornare in patria chi non si assimila e chi non si integra nella nostra città". Il generale ha poi precisato che il discorso riguarda chi entra "clandestinamente", chi ha un titolo di soggiorno ma "compie reati" e anche "quelli che non sono assimilati".

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