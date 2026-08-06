Ceuta, caos infinito: ronde di cittadini a caccia di clandestini

Stavolta è direttamente la Guardia Civil a smentire il governo socialista spagnolo, sostenendo che ci sono ancora 6mila immigrati che vagano per le strade di Ceuta «senza che i loro bisogni vengano soddisfatti». Ovvero non solo l’emergenza dell’enclave in nord Africa è tutt’altro che risolta, ma a dispetto dei proclami umanitari costantemente avanzati dal governo socialista di Madrid, migliaia di immigrati sono stati abbandonati al loro destino senza alcun aiuto. Alcuni immigrati peraltro sarebbero anche feriti e una ragazza ha raccontato a El Mundo di essere andata all’ospedale con un taglio in testa ma che nessuno l’avrebbe curata. Altri immigrati sostengono di essere stati aggrediti da bande di civili prima dell’intervento delle Forze dell’ordine.

Gli stessi agenti insieme ai soldati dell’esercito stanno cercando di rimediare alla situazione radunando gli immigrati sulla spiaggia di Tarajal per poi cercare di scortarli verso il confine, ma è una fatica di Sisifo: gli invasori scappano di nuovo e tornano indietro. La situazione drammatica è stata documentata anche dai primi youtuber che hanno raggiunto Ceuta, come dutchtravelmaniac e mansilla.es che hanno postato video in diretta della stessa spiaggia Tarajal letteralmente ricoperta da bivacchi di immigrati. Si tratta per la gran parte di persone provenienti dall’Africa subsahariana che attraversato il confine non saprebbero nemmeno dove andare e non hanno quindi alcuna intenzione di tornare volontariamente in Marocco.