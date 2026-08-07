Ignazio La Russa, schiaffo al generale Vannacci: "Vota ripetutamente col centrosinistra"

Un Ignazio La Russa a tutto campo, quello che si spende in un'intervista a Il Messaggero. Nel mirino del presidente del Senato anche il generale, Roberto Vannacci. Dunque le stoccate a una sinistra sempre più spaccata. Ma si parte da Futuro Nazionale, il nuovo soggetto politico del generale che, da settimane, cresce nei sondaggi. "Vannacci faceva parte del centrodestra. Non siamo noi che lo abbiamo espulso, è lui che è uscito e ha ripetutamente votato col centrosinistra", picchia subito duro La Russa.

Dunque la riforma elettorale. Lo Stabilicum prevede l'indicazione del candidato premier nel programma. Chi vede a sinistra? "A sinistra - aggiunge - ci vorrebbe la palla di vetro per indovinarlo, perché sono l'uno contro l'altro. Schlein non vuole Conte, Conte non vuole nessuno che non sia se stesso. Oggi abbiamo anche la novità con il duo, che poi comico non è, Bonelli-Fratoianni che alza la voce. E poi c'è Renzi che è come un parente povero che tengono nascosto dietro un paravento, da tirare fuori eventualmente all'ultimo. Dietro l'angolo si affaccia anche Grillo, che ogni tanto spunta per dire la sua. In questo bailamme, più che indovinare chi sarà o non sarà il candidato, dovremmo chiederci: ci sarà o non ci sarà un campo largo con tutti questi soggetti? E ancor di più, avranno mai un programma comune?".