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Generale Vannacci, la domanda sui pomodori? Come mette ko Caporale

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lunedì 22 giugno 2026
Generale Vannacci, la domanda sui pomodori? Come mette ko Caporale

2' di lettura

Potremmo definirla la "battaglia del pomodoro". A L'aria che tira è andato in scena un bel botta e risposta tra Antonello Caporale e Roberto Vannacci. Il giornalista del Fatto Quotidiano, sfruttando lo slogan "remigrazione" difeso dal generale, ha tirato in ballo tutti quei lavoratori stranieri che raccolgono la nostra frutta e la nostra verdura. Il leader di Futuro Nazionale, dal canto suo, ha spiegato ai telespettatori di La7 che quei lavori potranno essere svolti dagli Italia. Proprio come accadeva 30 o 40 anni fa. Una proposta in salsa marxista, che però non sembra così allettante per i cittadini della Penisola, ormai abituati a uno stile di vita completamente diverso rispetto al dopoguerra. E soprattutto all'elettorato del centrodestra, che solo a sentir parlare di servi e padroni rabbrividisce.

"Se fosse lei ministro dell'Interno o presidente del Consiglio - ha esordito Caporale -, manderebbe subito a casa almeno 500mila clandestini. 300mila dei quali, in queste ore, stanno raccogliendo pomodori, insalate, fragoline del bosco, fragole grandi. Ovunque stanno anche mungendo le mucche, stanno raccogliendo il fieno. Stanno facendo tutti lavori per le nostre case. Lei sta a Bruxelles e mangerebbe i cavolfiori di Bruxelles. Ma qui in Italia chi raccoglierebbe al loro posto i meravigliosi pomodori pachino?".

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"Ho notato che lei ha messo proprio il dito nella piaga - la replica del generale -. Questi immigrati hanno costituito quello che Marx definiva 'l'esercito industriale di riserva del padrone', togliendo i diritti ai lavoratori e facendoli lavorare per un salario non adeguato. Quindi rimandandoli a casa, noi sbloccheremmo anche questa situazione assurda. E porteremo gli italiani stessi che raccoglievano le olive 30 o 40 anni fa, raccoglievano le fragole e raccoglievano i pomodori. Oppure porteremo gli imprenditori a meccanizzare le altre aziende agricole in quanto non avranno più un esercito di riserva industriale del padrone e sarà più conveniente farli raccogliere a delle macchine piuttosto che a delle persone che hanno tutto il diritto di rimanere a casa propria e di cercare di autorealizzarsi a casa propria".

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