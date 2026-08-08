Milano, Vannacci scioglie le riserve: "Ecco il candidato di Futuro Nazionale"

È Carmelo Burgio, il candidato di Futuro Nazionale per le prossime elezioni comunali di Milano. Ad annunciarlo è stato Roberto Vannacci dal palco della Versiliana, aggiungendo che è "un generale dei carabinieri, un uomo delle istituzioni", che "ha lavorato alla Direzione investigativa antimafia ed è stato un paracadutista". E ha concluso: "Con lui Milano tornerà a essere la città della Madonnina e non dei maranza" e quindi "Date fiducia a Burgio e vedrete Milano rivoltata come un calzino".
"Correremo in tutte le grandi città, a Milano, Bologna, Roma, così come correremo alle politiche", ha detto Vannacci che poi riferendosi nuovamente a Burgio ha sottolineato: "ha una grande esperienza nella sicurezza e se gli chiedessimo di rastrellare Rogoredo saprebbe come farlo, senza i consigli del prefetto Gabrielli. Milano potrà tornare la Città della Madonnina e non dei Maranza", ha concluso.
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Vannacci ha poi parlato anche di sondaggi. "Ho visto che nella regione di Sassonia-Anhalt stanno andando alla grande. I sondaggi li danno sopra al 41% - ha spiegato il generale -. Io mi auguro che Futuro Nazionale segua le orme di AfD. Perché? Perché ha il 41%, quindi vorrebbe dire che Futuro Nazionale sta andando proprio bene. Paragonare Futuro Nazionale con la AfD come partiti? Non ho detto questo, io ho detto che sì, sicuramente abbiamo molti lati in comune, perché siamo nello stesso gruppo nell'Unione Europea, siamo nel gruppo di Europa delle Nazioni Sovrane, quindi condividiamo una visione dell'Europa e delle Nazioni Sovrane che è specifica, che è peculiare. Poi ogni partito ha le sue peculiarità che sono specifiche anche della nazione dalla quale proviene", ha spiegato Vannacci.