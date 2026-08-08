Milano, Vannacci scioglie le riserve: "Ecco il candidato di Futuro Nazionale"

È Carmelo Burgio, il candidato di Futuro Nazionale per le prossime elezioni comunali di Milano. Ad annunciarlo è stato Roberto Vannacci dal palco della Versiliana, aggiungendo che è "un generale dei carabinieri, un uomo delle istituzioni", che "ha lavorato alla Direzione investigativa antimafia ed è stato un paracadutista". E ha concluso: "Con lui Milano tornerà a essere la città della Madonnina e non dei maranza" e quindi "Date fiducia a Burgio e vedrete Milano rivoltata come un calzino".

"Correremo in tutte le grandi città, a Milano, Bologna, Roma, così come correremo alle politiche", ha detto Vannacci che poi riferendosi nuovamente a Burgio ha sottolineato: "ha una grande esperienza nella sicurezza e se gli chiedessimo di rastrellare Rogoredo saprebbe come farlo, senza i consigli del prefetto Gabrielli. Milano potrà tornare la Città della Madonnina e non dei Maranza", ha concluso.