Roberto Vannacci fa impazzire sinistra e femministe: "E l'immigratocidio?"

Alla domanda su cosa farebbe se fosse presidente del Consiglio, Vannacci ha risposto: "Certamente ci sarebbe dal mio punto di vista una nuova lettura di quello che oggi è stato definito femminicidio", precisando ancora una volta: "contesto la fattispecie". Quindi ha aggiunto: "In tutti quei paesi in cui è stato introdotto il reato di femminicidio si notano delle percentuali di reati nei confronti delle donne molto più alte rispetto a quei paesi che non hanno il reato di femminicidio". E ancora: "La narrativa che il femminicidio derivi da una concezione patriarcale della vita è assolutamente smentita dal fatto che ci sono molte più violenze nei confronti delle donne nei Paesi nordici dell'Europa".