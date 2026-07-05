Vannacci, scisma dentro Futuro Nazionale: "Dovete cacciarli"

Prima di spiegare chi potrebbe salutare il generale, però, serve un breve riassunto della puntata precedente. A Écône , in Svizzera, nel Canton Valdese, mercoledì scorso gli scissionisti lefebvriani hanno ordinato quattro nuovi vescovi. Ovviamente senza il mandato pontificio. E il Vaticano ha proceduto con la scomunica dei vescovi e dei fedeli che erano lì presenti. Tra questi ultimi erano presenti anche alcuni esponenti dell’estrema destra italiana, compresi i vannacciani Mario Borghezio e Lorenzo Gasperini . Due nomi, badate bene, non di secondo piano. Il primo, ex leghista di lungo corso, è stato “incoronato” con tutti i riguardi all’atto del suo ingresso in Futuro Nazionale; il secondo, Gasperini, è palesemente riconosciuto come l’ideologo di Vannacci. Ci sarebbe lui sia dietro il successo editoriale del libro “Il Mondo al contrario”, che lanciò la carriera politica dell’ex generale, sia dietro le teorie molto borderline su femminicio e ruolo delle donne nella società, rilanciate da Vannacci durante l’assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma il 13 e 14 giugno scorsi.

Quelle presenze e il successivo silenzio di Vannacci, hanno scosso la base di Fn, già provata dagli ingressi di troppi «riciclati» della politica e di drappelli di figure appartenenti ai vari movimenti dell’ultradestra. Malumori dei quali Libero ha dato conto ieri. Ebbene, se fin qui i maldipancia e le critiche erano rimaste sottotraccia, da ieri c’è anche chi ha deciso di esporsi pubblicamente per manifestare la deriva presa da Futuro Nazionale. Sul sito di Patto Italia è stato pubblicato un comunicato che prende le distanze dai presenti a Écône e chiede a Vannacci da fare ufficialmente altrettanto. A parlare, in quel comunicato, non è una persona qualunque, ma Stefano Ruvolo , presidente di Confimprenditori e fondatore di Patto Italia .

«Santa romana Chiesa è Una, Cattolica e Apostolica - si legge nella nota -, e nonostante le scelte religiose siano individuali, il fatto che dirigenti di Futuro Nazionale fossero presenti alla cerimonia di ordinazione dei quattro Vescovi scismatici (...), non è un bel biglietto da visita». Ruvolo, nella nota, prosegue poi spiegando che «Confimprenditori - al cui interno vi è, di diretta emanazione, la Federazione Italiana Imprenditori Cattolici - e Patto Italia, ritengono imprescindibili linee rosse, non valicabili, il rispetto della dottrina sociale della Chiesa e i principi contenuti negli atti del Concilio Vaticano II».

Per questo, Ruvolo ritiene anche che «il generale Vannacci e il Coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, debbano subito prendere le distanze dal comportamento di Lorenzo Gasperini, ideologo e coordinatore del programma di Futuro Nazionale, che ha messo in discussione l’unità della Chiesa e la sua dottrina, ribadendo con chiarezza che il suo comportamento è frutto di scelte personali che non rappresentano, in alcun modo, la linea di Futuro Nazionale».