Otto e Mezzo, la profezia di Italo Bocchino: "Alemanno sbaglia, che fine farà Vannacci"

Uscito dal carcere dopo un anno e mezzo, Gianni Alemanno si attovaglia con Roberto Vannacci. Una cena, quella di Futuro Nazionale, non passata inosservata a Italo Bocchino. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, il giornalista premette: "Mi ha commosso molto vederlo uscire dal carcere. Ho sentito a lungo telefonicamente Alemanno, ma sbaglia posizionamento". E ancora: "Alemanno rompe con Giorgia Meloni su un tema su cui non c'è da discutere, ossia l'Ucraina. Insomma, sul difendere l'Occidente, la cultura occidentale. Quindi Alemanno, che per me è un amico a cui voglio bene, che conosco da 40 anni, sbaglia posizionamento. Credo non porterà nulla a Vannacci, già la cavalcata dell'ex generale si è fermata". Da qui la previsione sul futuro di Vannacci: "Non andrà lontano, aiuta la sinistra".

Eppure i piani di Vannacci sull'ex ministro sono ambiziosi: "Alemanno è un talento e sarà un ottimo consigliere per Futuro nazionale". Intervistato dal Foglio, il fondatore di Futuro Nazionale ha premesso: "Come ha detto anche lui non avrà incarichi politici. Alemanno è parte della storia della destra italiana e Futuro Nazionale è ben contento di attingere al suo bagaglio storico e alla sua esperienza come ministro dell'agricoltura e sindaco di Roma. Insieme porteremo avanti la sua testimonianza".