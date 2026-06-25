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Generale Vannacci, vannacciani in rivolta per Alemanno: "Questo è troppo", "Sei come gli altri"

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giovedì 25 giugno 2026
Generale Vannacci, vannacciani in rivolta per Alemanno: "Questo è troppo", "Sei come gli altri"

2' di lettura

L'abbraccio con Gianni Alemanno, uscito ieri dal carcere di Rebibbia dopo 18 mesi di reclusione, potrebbe costare caro al generale e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Pare, infatti, che i suoi possibili elettori non abbiano apprezzato l'incontro, con tanto di cena, con l'ex sindaco di Roma. Lo dimostrano i commenti negativi comparsi sulle pagine social del partito dopo la pubblicazione della clip di Vannacci che parte da Bruxelles per andare a incontrare l’amico. Una novità per l'ex leghista, in genere sempre molto apprezzato dai suoi sostenitori online. 

Repubblica ha fatto notare che a criticarlo, in questo caso, non sono solo hater o elettori di sinistra, ma anche chi fino a poco tempo fa scriveva sulla pagina di Fn per elogiare Vannacci e il suo partito. Qualcuno, per esempio, nella sezione commenti ha lasciato questo messaggio: “Volevo votarti, ma questo è troppo”. Qualcun altro, invece, ha espresso tutta la sua delusione postando una foto della tessera di Futuro nazionale tagliata in due con le forbici. “Pensavo foste diversi”, ha commentato un altro. E ancora: “Ti volevo votare, ma visto che stai portando con te chi è stato in galera credo di non andare proprio a votare”.

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Il sodalizio non convincerebbe soprattutto per via delle contraddizioni che porta con sé: la base elettorale di Fn, in particolare, non riuscirebbe a spiegarsi come faccia un esponente politico intenzionato a “raddrizzare l’Italia” con una ventata d'aria nuova ad accogliere con gioia ed entusiasmo un politico di lunghissimo corso condannato e in uscita dal carcere.

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