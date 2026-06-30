Pd, i sondaggi scuotono i dem: "Non ci schiodiamo dal 20%". Elly Schlein trema

L’asticella è quella ed è immobile, ormai, da tanti mesi. Inchioda il Pd in una forbice tra il 20% e massimo il 22%. Nonostante l’impegno - va detto - senza sosta della segretaria per far crescere il Pd, macinando chilometri da Nord a Sud in ogni week-end, e nonostante Elly Schlein abbia corretto l’impostazione “movimentista” dei primi anni da segretaria, iniziando a frequentare non solo picchetti e cortei, ma anche ambienti più istituzionali (in particolare il mondo imprenditoriale e industriale: ieri a Torino Andrea Orlando, responsabile politiche industriali, ha condotto il settimo incontro, dedicato all’automotive, sulle diverse filiere industriali, lavoro che verrà raccolto in autunno in un Libro Bianco), i sondaggi non si schiodano da quel 20%.

Quattro punti in meno rispetto al risultato ottenuto dal Pd alle elezioni europee del 2024, quando, però, si nota tra i dem, le liste furono saggiamente infarcite di esponenti riformisti, non vicini alla segretaria, ma che portarono voti e preferenze. Alcuni (Elisabetta Gualmini e Pina Picierno) se ne sono andati recentemente dal Pd.