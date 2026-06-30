Giuseppe Conte dà fuori di matto e insulta Nicola Porro: "Lei sta fuori di testa"

Giuseppe Conte agitato e in imbarazzo come non lo avete mai visto prima. Ospite a Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Nicola Porro, l'ex presidente del Consiglio ha affrontato il tema dell'inchiesta delle mascherine inerenti al caso Covid. "Le rivendico un'amicizia che prima non avevo con lui, con Borrelli, con Brusaferro, con componenti del CTS. perché loro sono gli eroi di questo Paese - ha detto il leader del M5s -. I codardi sa dove sono? A Palazzo Chigi. E stanno orchestrando... sono i mandanti. E sa quali sono i nomi e cognomi? Giorgia Meloni e Giovanbattista Fazzolari e stanno muovendo i fili dei finti patrioti".

"Non mi sta rispondendo, Conte. Lei insulta mezzo governo italiano", gli ha fatto notare il padrone di casa. "Scusi lei è commissario di una commissione di inchiesta che si occupa... e lei si vede il suo interrogato il giorno dopo?", ha aggiunto Nicola Porro. "Ma lei sta fuori di testa? Ma pure a casa mia? Ma lei sta fuori di testa. Qual è il conflitto di interesse?", si è alterato Giuseppe Conte.