Giuseppe Conte sbrocca con Nicola Porro: "Fanno schifo? E chi glielo ha detto?"

"Presidente, perché non può testimoniare?". È bastata una semplice domanda a mandare in tilt Giuseppe Conte. L'ex presidente del Consiglio è stato ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico su Rete Quattro. Nel corso della trasmissione si è parlato del caso Covid. E il leader del M5s ha perso letteralmente le staffe durante il confronto con il padrone di casa.
"Siamo arrivati al punto di aver ascoltare dei testimoni in commissariato nominati da FdI senza che noi ne fossimo informati. Il nostro Colucci ha detto: 'se volete fare così allora fermiamoci un attimo'", ha esordito l'ex avvocato del popolo. "Ma come fermiamoci un attimo? Non testimonia? Ma è una cosa incredibile", ha evidenziato Porro. "Ma vuole essere ascoltato", gli ha fatto notare Porro. "Ho capito - ha ribadito il padrone di casa -. Ma una cosa è se è penalmente rilevante quello che dice... o anche giudiziariamente rilevante". "Ma ascolti, che queste mascherine fanno schifo chi glielo ha detto?", si è innervosito l'ex premier. "Due tribunali: Gorizia e Roma", ha replicato il conduttore.
Covid, Meloni contro Conte: "Emergono fatti incredibili". E il grillino apre all'audizionePicchia durissimo, Giorgia Meloni. Lo fa a 10 minuti, il programma condotto ogni giorno da Nicola Porro su Rete 4. Il pr...
"Io non difendo le mascherine perché non ho visto nulla e non sono un esperto di mascherine. Quindi non faccia il fenomeno", ha perso le staffe Giuseppe Conte. "Io non faccio il fenomeno - ha replicato Porro -. Lei sta difendendo queste mascherine che probabilmente hanno ucciso delle persone". "Io non le consento di parlare in questo modo - ha urlato il leader grillino -. Questo lo lasci fare ai finti patrioti. E non speculi sulla vita delle persone. E non rida". "Questi hanno speculato - ha sottolineato Porro, indicando lo schermo in studio -. Avvocato la stanno ascoltando a casa. Se dice che io speculo con 200 milioni di commissioni, sta sbagliando".
Non si è fatto attendere il commento di Fratelli d'Italia, che su X ha evidenziato l'imbarazzo di Conte a Quarta Repubblica: "Ogni volta che Conte tenta di mettere una pezza, finisce per allargare lo strappo. Le sue parole riescono a fare persino più danni dei fatti che cerca di giustificare. Avvocato, è arrivato il momento di fermarsi, mettere da parte la corsa al consenso e restituire agli italiani una sola cosa: la verità".
Ogni volta che Conte tenta di mettere una pezza, finisce per allargare lo strappo. Le sue parole riescono a fare persino più danni dei fatti che cerca di giustificare.— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) June 30, 2026
Avvocato, è arrivato il momento di fermarsi, mettere da parte la corsa al consenso e restituire agli italiani… pic.twitter.com/4x1EHpzmbC