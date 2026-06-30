Giuseppe Conte sbrocca con Nicola Porro: "Fanno schifo? E chi glielo ha detto?"

"Presidente, perché non può testimoniare?". È bastata una semplice domanda a mandare in tilt Giuseppe Conte. L'ex presidente del Consiglio è stato ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico su Rete Quattro. Nel corso della trasmissione si è parlato del caso Covid. E il leader del M5s ha perso letteralmente le staffe durante il confronto con il padrone di casa.

"Siamo arrivati al punto di aver ascoltare dei testimoni in commissariato nominati da FdI senza che noi ne fossimo informati. Il nostro Colucci ha detto: 'se volete fare così allora fermiamoci un attimo'", ha esordito l'ex avvocato del popolo. "Ma come fermiamoci un attimo? Non testimonia? Ma è una cosa incredibile", ha evidenziato Porro. "Ma vuole essere ascoltato", gli ha fatto notare Porro. "Ho capito - ha ribadito il padrone di casa -. Ma una cosa è se è penalmente rilevante quello che dice... o anche giudiziariamente rilevante". "Ma ascolti, che queste mascherine fanno schifo chi glielo ha detto?", si è innervosito l'ex premier. "Due tribunali: Gorizia e Roma", ha replicato il conduttore.